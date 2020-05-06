Koca Bulma Sanatı oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Koca Bulma Sanatı filmi oyuncu kadrosu

Koca Bulma Sanatı oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sevilen filmler izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Filmde üniversite yıllarından beri kopmayan üç yakın arkadaş olan Gizem, Esin ve İnci’nin maceraları anlatılıyor. Üç yakın arkadaş, bir an önce evlenip mutlu bir yuva kurmanın peşinde… İşte Koca Bulma Sanatı filmi oyuncu kadrosu…

KOCA BULMA SANATI FİLMİ KONIUSU

Gizem , Esin ve İnci üniversite yıllarından beri kopmayan üç yakın arkadaştırlar. Üçü de farklı karakterlere sahip, farklı işlerde çalışıyor olsalar da tek ortak dertleri var. Hepsi de bir an önce evlenip mutlu bir yuva kurmanın peşinde… Daha henüz aşkı tatmadan, “koca” bulma derdine düşmüş , evlilik yolunda her şeyin mubah olduğunu düşünen bu üç arkadaş en iyi koca adayı nerede ve nasıl bulunur konusunda o kadar uzmanlaşmışlar ki neredeyse bu arayışı birer sanatına dönüştürmüşlerdir. Koca Bulma Sanatı’nda 30’larına dayanmış genç, alımlı, modern güzel üç kadının “Bay Doğru” peşindeki maceralarına tanık olacağız.

KOCA BULMA SANATI OYUNCULARI

Ahmet Kayakesen- Tibet

Begüm Önet- Gizem

Kimya Gökçe- Aytaç

Nihan Tarhan

Orçun Kaptan

Fatih Serbest

Kerem Poyraz Kayaalp

Amir Garipler