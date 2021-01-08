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Televizyon
Haber Giriş: 08.01.2021 - 12:13 | Son Güncelleme:

Kobra Murat kimdir? Kobra Murat Doya Doya Moda’ya geliyor

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Kobra Murat kimdir? Kobra Murat Doya Doya Moda’ya geliyor
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Kobra Murat, Doya Doya Moda’nın bugünkü bölümüne konuk oluyor. Programın izleyicileri Kobra Murat’ın nereli olduğunu merak etmeye başladılar. İşte Geliyor Havalı Geliyor şarkısı ile tanınan ünlü isim hakkında bilgiler

Kobra Murat merak edilen isimler arasında bulunuyor. Gerçek adı Murat Divandiler olan Kobra Murat İstanbul Balat'ta yaşıyor ve asıl mesleği ise terzilik. Ünlü isim, Roman düğünlerinin aranan modacısı olmasının yanı sıra performanslar sergilediği şarkıcılığı ile biliniyor.

KOBRA MURAT KİMDİR?

Murat Divandiler namı diğer Kobra Murat, babasının, dedesinin, büyük büyükdedesinin doğduğu bu mahallede sürdürüyor hayatını. Kendi çevresinde çok ünlü bir terzi. Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlendi. Oğulları Doğuş ve Yiğithan’dan sonra, mutlaka bir kız çocuk sahibi olmak istediler. Altı yıl sonra dilekleri yerine geldi, 30 Temmuz 2007’de Sergül dünyaya geldi.

Kobra Murat, Roman düğünlerinin aranan modacısı olmasının yanı sıra performanslar sergilediği şarkıcılığı ile biliniyor.

Roman Show adlı bir albümü bulunan Kobra Murat Çukur dizisinde de kullanılan Geliyor Havalı Geliyor adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendirdi.

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