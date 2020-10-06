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Haber Giriş: 06.10.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

Kobra Murat kimdir, gerçek adı ne? İşte Kobra Murat’ın hayatına dair bilgiler

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Kobra Murat kimdir, gerçek adı ne? İşte Kobra Murat’ın hayatına dair bilgiler
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Kobra Murat konuk olarak katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar ve danslarıyla adından söz ettiriyor. Romanların prensi olarak bilinen Kobra Murat'ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Şarkıcılığının yanı sıra modacı kimliğiyle tanınan Kobra Murat'ın özellikle gerçek adı merak ediliyor. Peki, Kobra Murat kimdir, gerçek adı ne? İşte Kobra Murat’ın hayatına dair bilgiler

Murat Divandiler namı diğer Kobra Murat, babasının, dedesinin, büyük büyükdedesinin doğduğu bu mahallede sürdürüyor hayatını. Kendi çevresinde çok ünlü bir terzi. 48 yaşında olan Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlendi. Oğulları Doğuş ve Yiğithan’dan sonra, mutlaka bir kız çocuk sahibi olmak istediler. Altı yıl sonra dilekleri yerine geldi, 30 Temmuz 2007’de Sergül dünyaya geldi.

Kobra Murat, Roman düğünlerinin aranan modacısı olmasının yanı sıra performanslar sergilediği şarkıcılığı ile biliniyor.

Roman Show adlı bir albümü bulunan Kobra Murat Çukur dizisinde de kullanılan Geliyor Havalı Geliyor adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendirdi.

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