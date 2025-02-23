Klibi Fırtına kopardı

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Hadise’nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı “Fırtına” şarkısı, klibiyle birlikte sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir kullanıcı, çalışmaya olan beğenisini şu mesajla dile getirdi:

“Hadise’nin son şarkısı ‘Fırtınam’ bence son 10 yılda yapılmış en iyi Türk pop şarkılarından biri. Hem müziği hem klibiyle harika. Demet Akalın’ın bunu örnek alması lazım. Yapay zekâsız, gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır, gösteriyor.”

Yoruma sinirlenen Demet Akalın, “Ben bunların âlâsını çektim. Onlar arkamdan gelsin. Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim” yanıtını yazdı. Akalın, kendisiyle Hadise’nin kıyaslanmasının doğru olmadığını söyleyen bir hayranına da şöyle dedi: “Yahu bir de bize ne? Sanki 30 hiti var gibi karşıma çıkarmazlar mı?”