Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 08:16
“Yerden Yere Show”, ilk gösterimiyle Atlas 1948’de seyirciyle buluştu. Onur Yaprakçı’nın sunuculuğunu, Tuna Arman’ın ise yönetmen ve hoca rolünü üstlendiği gecede Mustafa Topaloğlu, Ece Gürsel ve Kurtuluş Kuş konuk oldu.
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Onur Yaprakçı’nın sunuculuğunu üstlendiği, Tuna Arman’ın ise hem yönetmen hem de hoca rolüyle sahnede yer aldığı “Yerden Yere Show” ilk gösterimiyle önceki akşam Atlas 1948’de seyirciyle buluştu.
Programın ilk bölüm konukları Mustafa Topaloğlu, Ece Gürsel ve Kurtuluş Kuş oldu. Mustafa Topaloğlu, “Biz insanları mutlu etmenin büyüklük olduğuna inanıyoruz. Cennete gitmenin birinci yolu onları eğlendirmek. Çünkü herkes fazlasıyla sıkıntı ve stresli bir durumda.
Onlara yardımcı olmak da bizim en büyük görevimiz” dedi. Klasik talk show
’a farklı yorum getiren “Yerden Yere Show
”, 26 Ekim, 16 ve 30 Kasım’da yeniden Atlas 1948’de.