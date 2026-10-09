Klasik talk show’a farklı yorum

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Onur Yaprakçı’nın sunuculuğunu üstlendiği, Tuna Arman’ın ise hem yönetmen hem de hoca rolüyle sahnede yer aldığı “Yerden Yere Show” ilk gösterimiyle önceki akşam Atlas 1948’de seyirciyle buluştu.

Programın ilk bölüm konukları Mustafa Topaloğlu, Ece Gürsel ve Kurtuluş Kuş oldu. Mustafa Topaloğlu, “Biz insanları mutlu etmenin büyüklük olduğuna inanıyoruz. Cennete gitmenin birinci yolu onları eğlendirmek. Çünkü herkes fazlasıyla sıkıntı ve stresli bir durumda.