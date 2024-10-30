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Klarnet ustaları aynı sahnede

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#Hüsnü Şenlendirici#Serkan Çağrı#Klarnetin Efsaneleri
Klarnet ustaları aynı sahnede
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 09:27

Türkiye’nin ilk Uluslararası Klarnet Festivali’nin 12’ncisi Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında 1-2 Kasım tarihleri arasında İzmir’de yapılacak. Ünlü klarnet ustaları Vassilis Saleas, Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı ve Kirpi Bülent (Bülent Altınbaş), 2 Kasım’da Türkiye’de ilk kez “Legends of Clarinet” olarak aynı sahneyi paylaşacak. Konserin İstanbul’daki provalarında Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı ve Kirpi Bülent’le bir araya geldik.

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Klarnetin Efsaneleri” Vassilis Saleas, Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı ve Kirpi Bülent olarak ilk kez bir arada sahne alacaksınız. Nasıl doğdu bu fikir?

- Serkan Çağrı: Aynı enstrümana gönül vermiş sanatçılar olarak yıllardır kendi çalışmalarımızla sevenlerimizin karşısındayız. Uzun zamandır bizleri yan yana görmek isteyen ortak kitlemizin bu haklı isteğini yerine getirmenin zamanı gelmişti. Bizler de yıllar öncesine uzanan dostluğumuza, abi kardeşliğimize uzak kalmamaya karar verdik. Geç kalmış pişmanlıklar yaşamak istemedik.

Şu anki yaşımızın ve tecrübelerimizin ortak sohbetinde bulunmaktan mutluyuz. Ayrıca bizleri seven tüm genç kardeşlerimize örnek olmak, başarılarına birlikte ışık tutmak için bu beraberliğe ihtiyacımız vardı. İlk buluşmamız Bülent abimizin bizleri davet ettiği düğününde gerçekleşti. Daha sonra Azerbaycan Bakü’de yine özel bir davette buluştuk. Ve sonunda “Legend of Clarinet” olarak birlikte sahne almaya karar verdik.

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Klarnet sihirbazı Vassilis Saleas ile aynı sahneyi paylaşacak olmak ne hissettiriyor?

- Serkan Çağrı: Bizler onu çok küçük yaştan itibaren dinlemeye başladık. Klarnete kattığı yenilikler bizlere yeni ufuklar açtı. Yıllar öncesine baktığımızda kendisiyle çalmak birlikte olmak bizler için bir rüya gibiydi. Şimdi hep birlikte aynı sahnede ortak duyguları üflüyoruz ve birlikte olmaktan mutluyuz.

- Hüsnü Şenlendirici: Bu gecenin en anlamlı tarafı benim için, memleketim İzmir’de ve üç tane sevdiğim sanatçıyla sahne alacak olmak. Vassilis Saleas bizim çocukluğumuzdan beri hayatımızda olan, müziğimize de bir şey kattığına inandığım, dinlemekten çok keyif aldığımız, hayranı olduğumuz bir isim. Herkesin çaldığı enstrüman aynı, renklerimiz farklı, duygularımız birbirine yakın ama yine farklı. Klarnetin dört farklı rengini bir arada dinleyecek konsere gelenler. Bir de bu konserin en güzel tarafı ücretsiz olması.

Klarnet ustaları aynı sahnede

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“Homeland” ilk kez bu festivalde

Festivalde bizi bu yıl başka neler bekliyor?

- Serkan Çağrı: Festivalin ilk gününde “Homeland” sahne alacak. “Homeland” piyanoda Tuluğ Tırpan, perküsyonda Mehmet Akatay, bas gitarda Mehmet Özen ve benim klarnetimle yer aldığım yeni bir çalışma. Kasım ayında Amerika’da yayınlanacak yeni albüm heyecanını yaşayan grubumuz “Homeland” bu yıl ilk kez yeni repertuvarıyla 12. Uluslararası klarnet Festivali’nde yer alacak. Festivalin ikinci gününde ise tüm müzik severleri heyecanlandıran ve yine ilk kez sahnede olacak olan “Legend of Clarinet” Vassilis Saleas, Hüsnü Şenlendirici, Bülent Altınbaş ve benim yer aldığım konser ile sona erecek.

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1989’dan beri aynı enstrümanı kullanıyorum

“Kirpi Bülent” olarak Tarkan’dan Sibel Can’a, İbrahim Tatlıses’ten, Teoman’a kadar pek çok starın albümlerinde klarnet çalıyorsunuz. Bu işin sırrı sizce nedir?

- Kirpi Bülent: Bu işin sırrı çalışmaktan geçiyor. Ama Allah vergisi bir yetenek yoksa, ne kadar da çalışırsan çalış olmayabilir. Ben Serkan’a da Hüsnü’ye de şu konuda hayranım. Adamlara ağacı ver, ağacı çalıyorlar. Ben kendi klarnetimden başka klarnet çalmadım.

- Hüsnü Şenlendirici: Ama o da çok özel bir şey. Mesela Serkan’la benim belki 15’inci klarnetimizdir. Ama Bülent abi 1989 yılından beri aynı klarneti çalıyor. Bence o sihirli klarnet. Senin elinden onu alalım, çalamaz mısın yoksa.

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- Kirpi Bülent: Çalarım. İkiniz de birer hediye klarnet yapıyorsunuz bana, çalıyorum.

Klarnet ustaları aynı sahnede

Serkan Bey siz de sosyal medyada havucu klarnet olarak kullanıp çalmıştınız…

- Serkan Çağrı: Ben kimseye maliyetli olmasın diye havuçla başladım. Ben ekonomik ve iyi olsun diye çözümü havuçta buldum. Tabii ki havuç sadece ilginç bir denemeydi. Sebzelerden yaptığım klarnet denemeleri sosyal medyada çok ilgi gördü. Niyet çalmak olunca çeşme borusunu da sebzeleri de klarnet gibi çalabilirsiniz.

 

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#Hüsnü Şenlendirici#Serkan Çağrı#Klarnetin Efsaneleri

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