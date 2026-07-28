Klakette 'Haysiyet' var

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YENİ SEZONUN İDDİALI YAPIMLARINDAN

Reyting rekortmeni dizilerin kanalı Kanal D'nin yeni projelerinden biri olan Haysiyet, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle şimdiden konuşulmaya başladı. Setten gelen ilk görüntüler izleyicinin dikkatini çekti.

İLK SAHNELERİYLE KAMERA KARŞISINDA

Doğukan Güngör, hayat verdiği Mehmet, Merih Öztürk ise Simay karakteriyle ilk sahnelerini çekti. İkilinin setten paylaşılan görüntüleri sosyal medyada ilgi görürken, uyumları ve enerjileri göz doldurdu.

GÜÇLÜ KADRO

Sezonun merakla beklenen yapımı Haysiyet, güçlü hikâyesinin yanı sıra iddialı oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu dizinin kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkun Can İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın ve Hilal Kuvvet yer alıyor.

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ÇOK YAKINDA KANAL D‘DE

Süreç Film imzalı Haysiyet, çok yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.