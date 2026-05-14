‘Kızlarından bile genç oldu’ diyorlardı… Estetikleri tutmadı, servet döktüğü yüzü eriyor!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 07:14

5 kızının birden ünlü olması için uzun yıllardır çok çalışıyor, bir yandan da onların kazandığı milyonlardan komisyonunu tıpkı bir menajer gibi alarak kendi kasasını da dolduruyor…

Bu yüzden de adı yıllardır ünlüler dünyasında “momager” yani “anne-menajer” olarak anılıyor.

Kardashian / Jenner ailesinin başı olan Kris Jenner son zamanlarda bir servet harcayarak yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemdeydi.

300 bin dolar harcadığı estetik operasyonların ardından bambaşka birine dönüşen, 70 yaşında olmasına rağmen kızlarından daha genç görünmeye başladığı söylenen Kris Jenner şimdilerde çok dertli.

Hatta dertli olmakla da kalmayan Kris Jenner etkisi azalan, giderek bozulan ve adeta eriyen estetikleri yüzünden öfkeden deliye dönmüş durumda.

Kris Jenner tam da geçen sene bu zamanlar Paris’e çıkarma yaptığında ilk kez sergilediği estetiklerin bir yıl içinde bozulması yüzünden ne yapacağını şaşırmış vaziyette.

Yüzü kısa sürede yeniden sarkan Kris Jenner’ın bozulan estetiklerini yeniletmek için uğraştığı ancak çuvalla para döktüğü işlemlerin bu kadar çabuk bozulmasına da çok kızgın olduğu konuşuluyor.

Ünlü anneyi yakından tanıyanlar "Kris gerçekten ameliyatın dualarının cevabı olacağına inanıyordu, ancak şimdi başa döndü. Ve söylemeye gerek yok, tüm bu fiyaskodan son derece hayal kırıklığına uğramış ve utanmış durumda" diyorlar.

"Ona çok büyük bir paraya mal oldu ve her şeye rağmen iyileşme süreci oldukça acımasızdı. Ama görünümünden on yıllar götürdüğü ve özgüvenini büyük ölçüde artırdığı için ödemeye değer bir bedel olduğunu düşündü."

Kaynaklara göre, gururlu anne Kris Jenner, ne kadar muhteşem göründüğünü söyleyen ve hatta güzellik yarışında 45 yaşındaki kızı Kim Kardashian'ı bile geride bıraktığını öne süren insanlardan gelen ilgiden çok keyif almıştı.

Şimdi ise her şey başa döndü ve Kris Jenner son zamanlarda 55 yaşındaki Denise Richards gibi yüz gerdirme yaptırıp son derece iyi sonuç alanları gördükçe iyice bunalıma düşmüş halde.

Ancak ünlü annenin hırslı ve kararlı yapısını bilenler onun pes etmeyeceğini ve bunu bir yenilgi olarak kabul etmeyip yeni ameliyat seçenekleri bularak bozulan müdahaleleri düzelttireceğini söylüyorlar.

Yine de çevresindekiler endişeli çünkü tüm bu estetik operasyonlardan vazgeçmezse yüzünün tamamen çökme riski çok yüksek ve nasıl göründüğü onuşunda takıntılı olan Kris Jenner’ın bir hata daha yapmasından korkuyorlar.

Mayıs 2025'te yaptırdığı kapsamlı operasyonların ardından Kris Jenner "Yaşlanıyor olmanız, kendinizden vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmez... Benim için bu, zarif bir şekilde yaşlanmak. Bu benim versiyonum” demiş ve yılları geri çevirmeye çalıştığını saklamamıştı.

Ancak Kris Jenner’ı dış görünümüne bu kadar düşkün olduğu için eleştirenler "Yerçekimi her zaman kazanır. Her zaman." demekten vazgeçmiyor.

