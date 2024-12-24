'Kızlarımı torunum sanıyorlar'... Ağlayarak mesleğini bırakan ünlü sunucunun yeni hayatı

Haberin Devamı

Programı bırakma kararını da bundan iki buçuk ay önce gözyaşları içinde milyonlarca seyircisine duyurdu. Hemen arkasından da yeni satın aldığı evinde hayatı için bembeyaz bir sayfa açtı. Hatta bununla yetinmedi. Küçük ailesiyle birlikte daha fazla vakit geçirip gezebilmek için bir tane mini karavan da aldı.

Bundan böyle tam da söylediği gibi bu hayatta kalan vaktini iki küçük kızına ayıracak.

Hayatının büyük bir bölümünü kamera karşısında geçiren ünlü sunucu şimdi iki kızıyla birlikte daha özgür bir hayat sürdürüyor. Elbette yaşadıklarını da zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.

EVLATLIK ÇOCUKLARI İÇİN MESLEĞİNİ FEDA ETTİ

Bu anlattığımız ünlü sunucu Hoda Kotb.

Haberin Devamı

60 yaşındaki Kotb, bundan birkaç ay önce yıllardır Jenna Bush Hager ile birlikte sunduğu Today adlı programa veda edeceğini duyurdu.

Önümüzdeki 5 Ocak'ta da yıllardır sunuculuğunu üstlendiği programda son kez kamera karşısına geçecek.

Başarılı sunucu her ne kadar tam anlamıyla emekli olmasa da artık büyük kentin dışında satın aldığı yeni evinde daha rahat ve doğayla daha yakın bir hayat sürdürüyor.

Hoda Kotb, iki küçük kızıyla nasıl vakit geçirdiğinin ipuçlarını da verdi... Noel'i kutlayan Hota Kotb kızları Haley ve Hope ile birlikte yaşadığı annesi yağan karın keyfini çıkardı. Kardan adam yapan aile sonra da neşe içinde kartopu oynadı.

'BENİ KIZLARIMIN BÜYÜKANNESİ SANIYORLAR'

Hota Kotb, kendi yaşı epey olgun kızları da küçük olduğu için herkesin onları torunu sandığını daha önce açıklamıştı. Jenna Bush Hager ile birlikte sunduğu Today adlı programda başına gelenleri "Beni ilk kez gören ve bir daha hiç görüşmeyeceğimiz insanlar kızlarımı torunum sanıyor. Sizce onları düzeltmeli miyim?" diye konuştu.

Kotb, önceleri kızlarının annesi olduğunu söyleyip insanların yanlışını düzelttiğini belirtti. Ama onların bu yanlış ifadeden dolayı utanıp özür dilemeleri de onu rahatsız etmiş söylediğine göre. Yine de kızlarının hatırı için bu yanlışı düzeltmekte kararlı olduğunu gizlemedi.

Haberin Devamı

Bu arada Hota Kotb'un kızlarını kendisinin dünyaya getirmediğini bunun yerine evlat edindiğini de hatırlatalım. Önce 2017 yılında Haley, ondan iki yıl sonra da Hope aileye katıldı.

Kızlarının bakımı konusunda Kotb'un en büyük yardımcısı annesi Sameha.

ŞEHİR DIŞINDA YENİ BİR EV SATIN ALDI

Mesleğine duygulu bir şekilde veda eden Hoda Kotb, hazırlıklara önceden başladı Hoda Kotb. Önce New York'un Bronxville adlı zengin banliyö kasabasında güzel bir ev satın aldı.

O evi de baştan sona yeniletti. Böylece kızları ile birlikte hayatında açacağı yeni sayfanın ilk adımını da atmış oldu.

Haberin Devamı

Kotb, Today (Bugün) adlı sabah programından ayrılma nedenini de kamera karşısında duygularına hakim olamadan anlattı.

Joel Schiffman ile evlenip boşanan Kotb, mesleğine veda edeceğini duyurduğu canlı yayında "Kızlarım benim zaman pastamdan daha büyük bir payı hak ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Hoda Kotb, sonra da izleyicisini daha da etkileyen başka sözler ekledi konuşmasına: "Sanki sınırlı bir zamanımız varmış gibi hissediyorum."

'NORMAL İNSANLAR GİBİ OKULA YÜRÜYEREK GİTTİK'

Hoda Kotb, bu ayın başlarında programdaki sunucu arkadaşı Jenna Bush Hager'e adım atmaya hazırlandığı yeni hayatına dair bazı ayrıntılardan söz etmişti.

Haberin Devamı

Kotb "Her şey değişti... Artık tamamen yeni bir kasabada yaşayacağız, tamamen yeni bir okula gideceğiz. Her şey yepyeni" diye konuştu ünlü sunucu.

Sonra da iki kızıyla birlikte ilk kez yeni okuyacakları okula gittiğini, o gün spor ayakkabılar giydiğini, çocuklarıyla okula yürüdüğünü belirtti.

Ardından bu yeniliğin kendisini en çok etkileyen yanını anlattı: "Bütün normal insanlar gibiydik. Bu harikaydı."

Gözden Kaçmasın Mutlu çiftin yeni yıl pozu... Bebeği büyütmüşler bile Haberi görüntüle

Bu arada şunu belirtelim ki Hota Kotb'un iki kızıyla birlikte yeni hayatına başlayacağı yer öyle sıradan ve gözden uzak bir yer değil.

2018'de Forbes dergisinin "ABD'nin en zengin 100 yeri" listesinde sekizinci sırada yer aldı Bronxville.

Haberin Devamı

Ama öyle gösterişli ve süslü bir yer de değil aynı zamanda.

İngiliz tarzı bir mimariye sahip olan bölge, sakinlerinin otomobil kullanmak yerine genellikle yürümeyi tercih ettiği bir banliyö. Ayrıca bölgede yaşayanlar da hali vakti yerinde kişiler.

Kısacası her ne kadar New York'un karmaşasından, günlük telaşından uzak olsa da oraya "bir taş atımı kadar" yakın ama aynı zamanda sükunet içinde bir bölge.