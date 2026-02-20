×
'Kızlarımı bırakıp gitmek istemiyorum' demişti… Hastalığına yenilen ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

‘Kızlarımı bırakıp gitmek istemiyorum’ demişti… Hastalığına yenilen ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 07:48

Sabah erken saatlerde gelen haber deyim yerindeyse sinema ve televizyon dünyasını yıktı. Bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden ünlü oyuncu Eric Dane hayata gözlerini yumdu.

Grey’s Anatomy ve Euphoria gibi dizler başta olmak üzere birçok dizi ve filmden tanınan ünlü oyuncu Eric Dane sadece 53 yaşındaydı.

ALS’ye yakalandığını 10 ay önce açıklayan ve hastalığıyla cesurca savaşan yıldız isim ne yazık ki hayatını kaybetti.

‘Kızlarımı bırakıp gitmek istemiyorum’ demişti… Hastalığına yenilen ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

YAKALANDIĞI TEDAVİSİ OLMAYAN HASTALIK ONU BİR YILDA HAYATTAN KOPARDI

Eric Dane’in ailesi People dergisine yaptığı açıklamada, “Kalbimizde büyük bir ağırlıkla, Eric Dane’in ALS ile verdiği cesur mücadelenin ardından perşembe öğleden sonra vefat ettiğini bildiririz” dedi.

Açıklamada, “ALS ile olan yolculuğu boyunca Eric, farkındalık ve araştırma konusunda tutkulu bir savunucu oldu ve aynı mücadeleyle karşı karşıya olan diğerleri için bir fark yaratmaya kararlıydı.” ifadelerine yer verildi. “Onu çok özleyeceğiz ve her zaman sevgiyle hatırlayacağız. Eric hayranlarını çok seviyordu ve aldığı sevgi ve destek için sonsuza dek minnettardır.”

‘Kızlarımı bırakıp gitmek istemiyorum’ demişti… Hastalığına yenilen ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Aile, bu zor kaybı atlatırken mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica etti.

ALS hastalığıyla mücadele için kurulan ve Eric Dane’in de çalıştığı I AM ALS vakfı da ünlü oyuncunun ölümünün ardından bir açıklama yayınladı.

‘Kızlarımı bırakıp gitmek istemiyorum’ demişti… Hastalığına yenilen ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

DERNEKLERDE ÇALIŞIP BAŞKA HASTALARA UMUT OLMAK İSTİYORDU

Organizasyonun açıklamasında “Eric, ALS'ye alçakgönüllülük, mizah ve görünürlük getirdi ve sessiz kalmayı reddettiğimizde ilerlemenin mümkün olduğunu dünyaya hatırlattı. Eric, misyonumuzun bir destekçisinden daha fazlasıydı; ailemizin bir parçasıydı. Etkisi, finanse edilen araştırmalarda, geliştirilen politikalarda ve dürüstlüğü, cesareti ve bu teşhisle mücadele eden herkes için daha iyi bir geleceğe olan inancıyla büyüttüğü toplulukta yaşamaya devam edecek.” sözlerine yer verildi.

Eric Dane, Nisan 2025'te teşhis konulan ALS hastalığıyla ile mücadelesi konusunda her zaman açık sözlüydü.

‘Kızlarımı bırakıp gitmek istemiyorum’ demişti… Hastalığına yenilen ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Amyotrofik Lateral Skleroz hastalığı (ALS), kas güçsüzlüğüne neden olan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici bir sinir sistemi hastalığı ve ne yazık ki henüz bir tedavisi bulunmuş değil.

HASTALIĞIN İLK İŞARETİNİ BAŞKA BİR SEBEPTEN SANMIŞTI

Eric Dane Haziran 2025'te “Good Morning America” ile yaptığı bir röportajda ünlü sunucu Diane Sawyer'a “Sağ elimde biraz güçsüzlük hissetmeye başladım ve o zamanlar bunun hakkında pek bir şey düşünmedim. Belki de çok fazla mesajlaştığım için ya da elim yorulduğu için böyle olduğunu düşündüm. Ama birkaç hafta sonra biraz daha kötüleştiğini fark ettim.” diyerek hastalığının ilk semptomlarını anlatmıştı.

‘Kızlarımı bırakıp gitmek istemiyorum’ demişti… Hastalığına yenilen ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Eylül 2025'te il kez Washington DC'deki bir havaalanında tekerlekli sandalyede görülen ünlü oyuncunun konuşmakta zorlandığı da o zaman belli olmuştu. Eric Dane kendisine soru sormak isteyen gazetecilere zorlukla cevap vermiş ve “İnancınızı koruyun, dostum” diyebilmişti.

Aralık 2025'te, hastalığının ilerlemesine rağmen oyunculuğa devam etmek istediğini söyleyen Eric Dane “Hala beynim ve konuşma yeteneğim var” demiş ve oyunculuk yapmaya devam etmek istediğini söylemişti.

‘Kızlarımı bırakıp gitmek istemiyorum’ demişti… Hastalığına yenilen ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

SON ANA KADAR ÇALIŞTI, DİZİSİNİ YARIM BIRAKMADI

Geçtiğimiz ayın sonlarında, sağlık sorunları nedeniyle bir ALS etkinliğinden aniden ayrılmak zorunda kalan Eric Dane “ALS'nin fiziksel gerçekleri” ve “katılacak kadar iyi durumda olmaması” nedeniyle etkinliği iptal ettiğini üzülerek açıklamıştı.

Eric Dane ve eşi Rebecca Gayheart, ünlü oyuncu ALS teşhisini açıklamasından bir ay önce, Mart 2025'te boşanma kararından vazgeçtiler.

‘Kızlarımı bırakıp gitmek istemiyorum’ demişti… Hastalığına yenilen ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Eski çift 2004 yılında evlenmiş ve 15 yaşındaki Billie ve 14 yaşındaki Georgia adında iki kız çocuğu sahibi olmuşlardı.

AYRILDIĞI EŞİ BOŞANMA DAVASINI GERİ ÇEKTİ, ÖLENE KADAR KOCASINA O BAKTI

Eric Dane’in kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eşi Rebecca Gayheart aynı evde yaşamadıklarını ancak bu zorlu süreçte kocasını yalnız bırakmayacağını söylemişti.

Rebecca Gayheart, Eric Dane ile aralarındaki aşkın artık “ailevi” bir aşk olduğunu söylemiş, ünlü oyuncuya hastalığıyla mücadelesinde destek olmaya devam etmişti.

‘Kızlarımı bırakıp gitmek istemiyorum’ demişti… Hastalığına yenilen ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Rebecca Gayheart böylece iki kızlarına da örnek olmak istediğini söylemişti. Eric Dane de sık sık kızlarından bahsediyordu.

Geçen yaz verdiği bir röportajda sol kolu ve elinin de işlevini yitirmesine sadece “birkaç ay” kaldığını tahmin ettiğini söyledi ve “Bu çok üzücü. Sırada bacaklarım var ve onların da işlevini kaybetmesinden endişeliyim” dedi.

‘Kızlarımı bırakıp gitmek istemiyorum’ demişti… Hastalığına yenilen ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

"BU HASTALIK BENİ KIZLARIMDAN KOPARACAK DİYE KIZGINIM"

Çaresi olmayan bir hastalığa yakalandığının farkında olan ancak umudunu kaybetmeden yaşamaya çalışan Eric Dane gözyaşları içinde “Bunun hikâyenin sonu olduğunu düşünmüyorum” demiş ve “Kalbimde bunun benim sonum olduğunu hissetmiyorum. Elimden geldiğince mücadele ediyorum” sözleriyle mücadelesine devam edeceğini anlatmıştı.

Yine de Eric Dane, hastalığının sonuçları konusunda gerçekçi de davranıyor ve iki kızı için onları bırakıp gitmek istemediğini söylese de “Kızlarım çok küçükken onlardan ayrılma ihtimalim çok yüksek olduğu için bu hastalığa kızgınım” diyordu.

‘Kızlarımı bırakıp gitmek istemiyorum’ demişti… Hastalığına yenilen ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Dane, 2006-2012 yılları arasında 3-9. sezonlarda rol aldığı “Grey’s Anatomy” dizisindeki Dr. Mark “McSteamy” Sloan rolüyle tanınıyordu.

Film rolleri arasında “Marley & Me”, “Burlesque” ve “Bad Boys: Ride or Die” filmleri yer alıyordu.

SON ROLÜNDE KENDİNİ OYNAMIŞTI...

Dane, HBO’nun “Euphoria” dizisinde Cal Jacobs rolüyle küçük ekrana geri döndü. Popüler dizinin ilk iki sezonunda ana karakterlerden biriydi ve Nisan 2026'da prömiyeri yapılacak olan üçüncü sezonda da hastalığına rağmen rolünü yeniden canlandırdı.

‘Kızlarımı bırakıp gitmek istemiyorum’ demişti… Hastalığına yenilen ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Ayrıca NBC'nin "Brilliant Minds" dizisinin 2. sezonunda tekerlekli sandalyeye mahkum kalmış olmasına rağmen ALS teşhisi konmuş bir itfaiyeciyi canlandırdı. Aslında bir nevi kendini canlandırdığı bu rolü Eric Dane’in son rolü olacaktı…

