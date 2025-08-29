Kızları topladı, bekarlığa veda etti... Beyazlara bürünüp tül duvağını taktı: Dikkat gelin var!

Haberin Devamı

Taylor Swift gibi evlenmeye hazırlanan ve belli ki bu konuda elini daha çabuk tutan en yakın arkadaşı Selena Gomez de benzer bir paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.

Bir süredir ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco ile birlikte olan ve çoktan nişanlanan Selena Gomez de yaklaşan düğünü için erken bir bekarlığa veda partisi verdi.

Yanına aldığı kız arkadaşlarıyla Meksika’nın ünlü tatil beldesi Cabo’ya giden ve burada özel bir yatta mayolu fotoğrafları çekilen Selena Gomez bu hem tatil hem de bekarlığa veda partisi için yapılan kaçamaktan pozları Instagram’dan paylaştı.

Selena Gomez, bekarlığının son günlerini kutlayarak keyifli bir hafta sonu geçirdi ama düğün tarihini henüz açıklamadı…

Haberin Devamı

33 yaşındaki ünlü şarkıcı Racquelle Stevens, Ashley Cook ve Courtney Lopez'in de bulunduğu yakın kız arkadaşlarıyla birlikte bir yatta güneşin tadını çıkarırken kutlama yaptı.

Bu kız kıza kutlamaya kendisi de aynı günlerde nişanlanan Taylor Swift katılmadı.

Selena Gomez kız arkadaşlarıyla çıktığı ve bekarlığa veda partisi yaptığı mini tatilinde duvak giyerek gelinlik provası yaptı

Göz kamaştırıcı fotoğraflarda Gomez, sırtı açık inci askılı bir elbise ve üzerinde el yazısıyla "gelin adayı" yazan beyaz bir duvak ve beyaz bir bikiniyle görülüyor.

Gomez'in kız arkadaşları bekarlığa veda partisini onun için şenlikli hale getirdi ve ona üzerinde "gelin adayı" yazan ve tüy süslemeli pijamalar hediye ettiler. Ayrıca odalarını bol miktarda kalp şeklinde balon ve "gelin" yazan balonlarla süslediler.

Haberin Devamı

Katy Perry'nin "Teenage Dream" şarkısı eşliğinde çekilen bir videoda Gomez, kız arkadaşlarının Blanco'nun yüzünün kesilmiş hallerini salladıkları görüntüleri de paylaştı.

Gomez, Meksika'daki bekarlığa veda partisinin tadını çıkarırken, Benny Blanco'nun da hafta sonunu Las Vegas’ta geçirdiği öğrenildi.

Benny Blanco'nun gerçek ismi Benjamin Levin olduğu için arkadaşları Selena Gomez için duvara şişme harflerle "Bayan Levin" yazdılar

Çift, yaklaşan düğünlerini planlıyor.

Selena Gomez 37 yaşındaki müzik yapımcısıyla, bir buçuk yıllık birlikteliğin ardından Aralık 2024'te nişanlandı.

Ünlü şarkıcının adı uzun yıllar boyunca hep kendisi gibi çocuk yaşta yıldız olan Justin Bieber’la yaşadığı bir dargın bir barışık büyük aşkla anılmıştı. Çift ayrılsa ve Justin Bieber evlenmiş olsa bile hayranları ikilinin aşkını hiç unutmadı.

Haberin Devamı

Selena Gomez de Justin Bieber’dan ayrıldıktan sonra hayatı bir türlü rayına girmemiş, hem sağlık sorunları yaşamış hem de duygusal olarak çok yıpranmıştı.

Benny Blanco hayatına girdikten sonra ise adeta yeniden doğan Selena Gomez “Beni kimse böyle sevmemişti” demeye başladı. Üstelik bu aşk Selena Gomez’e şans da getirdi.

Daha önce de oyunculuk yapan Gomez bu kez Only Murders in the Building dizisiyle bir yıldız gibi parladı. Bir yandan da sevgilisinin prodüktörlüğünde yeni bir albüm çıkardı ve ona adadığı aşk şarkılarını seslendirdi.

Haberin Devamı