Kızları doğalı daha altı ay bile olmamıştı… Ünlü çift ayrıldı

Pete Davidson ve Elsie Hewitt, kızlarının doğumundan sadece birkaç ay sonra yollarını ayırdı.

Aralık 2025'te Scottie adını verdikleri kızları dünyaya gelen ve büyük bir mutluluk yaşadıkları söylenen çiftin aşkının, ünlü oyuncu Pete Davidson’ın doğumundan sonraki yoğun çalışma temposunun kurbanı olduğu iddia edildi.

Pete Davidson’ın yoğun çalışma temposuna kızı doğduktan sonra da hiç ara vermediği, sevgilisi ünlü model Elsie Hewitt’in ise kızları doğduktan sonra evde ondan destek beklediği ama tek başına kaldığı, ilişkinin de bu yüzden bittiği söyleniyor.

Pete Davidson’ın kızı doğduktan sonra daha çok para kazanmaya çalışmış, bu yüzden de çocuğunu ve Elsie Hewitt’i yalnız bıraktığı ama buna mecbur hissetmişti. Ünlü komedyenin yakınları konuya "Onun için çok zordu çünkü açıkçası para kazanmak için çalışmak zorunda." yorumunu yaptılar.

Aralarındaki kırgınlıkları bir kenara bıraktıkları söylenen eski aşıklar tüm enerjilerini kızlarını sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyütmeye odaklanacaklar.

Pete Davidson ve Elsie Hewitt’in birlikteliği geçen yılın mart ayında ortaya çıkmış, ünlü oyuncunun geçmişteki sayısız kız arkadaşından "çok farklı" biriyle romantik bir ilişki içinde olmaktan "çok mutlu" olduğu iddia edilmişti.

Adı daha önce Jason Sudeikis ve Selena Gomez'in kocası Benny Blanco ile anılan Elsie Hewitt, Temmuz 2025'te Instagram'da yaptığı bir paylaşımda büyüyen karnını sergileyen bir fotoğraf paylaşmış ve hamile olduğunu duyurmuştu.

Ünlü model ultrason randevusundan görüntüler ve ek sevgi gösterisi fotoğrafları içeren paylaşıma "Artık herkes birlikteyken neler yaptığımızı biliyor" diye yazmıştı.

Çift 12 Aralık'ta kızlarını kucaklarına aldılar. Elsie Hewitt, duyuruyu "Mükemmel melek kızımız 12/12/2025'te dünyaya geldi" diyerek yaptı ve kızlarına Scottie Rose ismini verdiklerini açıkladı.

Ancak her şey yolunda değildi; kaynaklar mayıs ayının başından beri çiftin ilişki sorunlarıyla boğuştuğunu söylüyor, Davidson ve Hewitt için işlerin nereye varacağının belirsiz olduğu dedikodularının ardı arkası kesilmiyordu.

Pete Davidson 2022’de, Kanye West’ten boşandıktan hemen sonra Kim Kardashian’la tutkulu bir aşk yaşamış, hatta onun uğruna birçok dövme bile yaptırmıştı.

Kim Kardashian’la aşkı bitince önce bu dövmeleri sildirmeye başlayan Pete Davidson’ın adı ünlü model Emily Ratajkowski’yle anıldı. Sonra da hayatına hep peş peşe farklı isimler girdi. Pete Davidson’ın gönül defterinde bu iki ünlü ismin dışında Ariana Grande, Kate Beckinsale ve Madelyn Cline'a kadar birçok ünlü isim var…

Elsie Hewitt hayatına girmeden kısa bir süre önce Pete Davidson bir röportajında baba olmayı çok arzu ettiğini, aileye çok önem verdiğini ve bunun hayalini kurduğunu söylemişti.

“Ben kesinlikle bir aile adamıyım. En sevdiğim şey — ki henüz başaramadım — bir çocuk sahibi olmak” diyen Davidson “Babalık benim bu hayatta oynamak istediğim en büyük rol” sözleriyle artık kendini hazır hissettiğini itiraf etmişti.

Pete Davidson’ın babası Scott Davidson bir itfaiyeciydi ve 11 Eylül saldırılarında görev yaparken hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu babasını trajik şekilde kaybettiğinde 7 yaşındaydı. Ünlü oyuncu kızına babasının ismini koyarak onun hatırasını hep yaşatmak istemişti…