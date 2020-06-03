Kızkaçıran filminin oyuncuları kimdir? Kızkaçıran filminin konusu ne?

2016 yapımı komedi türündeki "Kızkaçıran", düğünden gelini kaçıran ama gelini damatla beraber kaçıran bir gencin komik hikayesini anlatıyor. Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Yüksel Ünal ile Aydan Burhan'ın oynadığı filmin yönetmenliğini Korhan Uğur yaptı. İşte, Kızkaçıran filminin konusu...

Çılgın aşık Ahmet düğünden gelin kaçırır ama ortada ufak bir hata, hatta sürpriz vardır; gelini damatla beraber kaçırmıştır! Gelin arabasında kaçırılan Gül'ü pek çok sürpriz beklerken, Ahmet'in aslında iyi bir planı olmadığı ortaya çıkar. Gül'ü köydeki dedesine götürmek ister ve işin bu noktasından abisi devreye girer. Dedesinin köyüne ulaşana kadar yolda başlarına birbirinden komik maceralar gelecektir.