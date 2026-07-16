'Kızınızı seviyorum'

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DENİZ VE TEOMAN YAKINLAŞIYOR

Pazar akşamları izleyicileri Kanal D ekranında buluşturan Daha 17’de ipler iyice gerildi. Fragmanda, Aras ve Leyla’nın (Ceren Ayruk) sevgili olduklarını ilan etmelerinin büyük yankı bulduğu görüldü. Hakan (Armağan Oğuz) Aras’ı Leyla’dan uzak durması için sert şekilde uyardı.

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Teoman’ın (Ata Yaşat) tepkisi daha ağır oldu. Aras’a içten içe duygular besleyen Deniz (Helin Elveren) ikiliyi el ele görünce adeta yıkıldı. “Sevmesin beni kimse” diyerek öfke nöbeti geçirip hırsını annesinden çıkardı. Onu Teoman’ın teselli ettiği tanıtım izlenme rekoru kırdı.

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ARAS İÇİN YENİ BİR SINAV BAŞLIYOR

Fragmanda Şebnem Akkaya’nın (Nersin Cavadzade) yer aldığı sahneler gerilimi artırdı. “Öldü sandığımız bir çocuk, kurduğumuz her şeyi başımıza yıkmaya çalışıyor. Ve henüz hiçbir şey bilmiyor bile. 17 Yaşında bir velet, bütün ailemizi parçalayamayacak değil mi?” sözleri, dizide kopacak fırtınaların habercisi olarak yorumlandı.

“Eğer yurt ortadan kalkarsa, Aras diye bir sorun kalmaz” cümlesi, yeni bölümde Aras’ın yine zorlu bir sınav vereceğinin ipucu oldu. İzleyiciler, fragmanı yorum ve beğeni yağmuruna tutarken sekizinci bölüm için geri sayıma geçti.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümleriyle pazar akşamları saat 20.00’de Kanal D’de.