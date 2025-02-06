Kızının yüzünü ilk kez gösterdi: Sanki kendi kopyasını doğurmuş... İşte benim biriciğim!

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Ama bazıları bunun tam tersi bir yol izler. Çocuklarını kameralardan da sosyal medya takipçilerinden de kelimenin tam anlamıyla köşe bucak saklar.

Rol aldığı diziyle bir anda şöhreti yakalayan, bir süre önce de evlenip ilk kez anne olan güzel oyuncu da bunlardan biriydi... Çok varlıklı bir ailenin oğluyla evlendi bu ünlü oyuncu. Sonra da ilk kez anne oldu.

Bir yıl geçmesine rağmen de ilk göz ağrısı kızının yüzünü kimselere göstermedi...

Sonunda bu kuralını bozdu görünüşe göre... Her ne kadar güneş gözlüklerinin arkasına saklasa da kızının yüzünü ilk kez sosyal medyadan paylaştı.

SAÇ MODELİ ANNESİYLE AYNI

Rol aldığı Pretty Little Liars adlı diziyle tanınan Ashley Benson bu anlattığımız ünlü oyuncu.

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Bundan iki yıl önce bir petrol şirketinin varisi olan Brandon Jack James ile evlenen 34 yaşındaki Benson, bir yıl önce de ilk kez anne olmuştu. O zamandan bu yana minik kızının yüzünü sosyal medyadan sakladı Benson.

Ama sonunda bu kararını değiştirdi ve biraz da olsa Aspen adını verdiği kızını ilk kez 24 milyon Instagram takipçisiyle tanıştırdı.

Küçük kızın, bir kot pantolon ve beyaz ince bir kazak giydiği, daha kalın bir kazağı boynuna doladığı görüldü. Bir yaşındaki Aspen'in saçları da annesi Ashley Benson ile aynı modeldeydi.

Üstelik hem Ashley Benson hem de kızı Aspen güneş gözlüklerini de eksik etmemişti.

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Bugüne kadar kızı Aspen'in yüzünü sosyal medyadan hiç göstermedi Ashley Benson. Güneş gözlüklerinin arkasına saklasa da ilk kez Aspen'i sosyal medya takipçileriyle tanıştırdı.





Güzel oyuncu daha önce Aspen'in yüzünü emojilerin ardına gizliyordu.

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SIK SEVGİLİ DEĞİŞTİRDİ... ARADIĞINI BULUNCA EVLENDİ

Evleninceye kadar hızlı bir hayat yaşayan, sık sık sevgili değiştiren Ashley Benson, 2023 yılında milyarder petrol varisi Brandon Jack James ile hayatını birleştirdi.

Zaten çok geçmeden de hamile kaldı. Bebeği daha dünyaya gelmeden önce hayatının bambaşka bir çehreye bürünmesine neden oldu anlattığına göre.

Benson, kızı Aspen'i dünyaya getirmeden çok kısa bir süre önce Ladygunn adlı dergiye verdiği röportajda "Ebeveyn olmak insanın hayatını çok değiştiriyor" diye konuşmuştu.

Bebeğinin babası, kocası Brandon Jack James'i tanıyana kadar sık sık kısa süreli ilişkiler yaşayan Benson aynı röportajda evlenip çocuk sahibi olmaya nasıl karar verdiğini de anlattı.

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'HAYATIN BENİ NEREYE GÖTÜRECEĞİNİ GÖRMEK İSTEDİM'

Benson, şu anda evli olduğu Brandon'ın yanındayken "her zaman olmayı istediği insana dönüştüğünü" söylemişti.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Hayatın beni nereye götüreceğini görmek istedim. İşte Brandon ile bağ kurduğum an buydu."

Ashley ile Brandon'ın ilişkisi epey hızlı başladı.

İlk kez 2023 yılının ocak ayında bir basketbol maçında birlikte görüntülendiler. Yine aynı yılın kasım ayında da evlendiler.

O zamana kadar neredeyse bütün hayatını kameralar karşısında yaşayan Ashley Benson; düğününü meraklı gözlerden gizledi. Damadın annesi Shannon, kendi sosyal medya hesabından oğluyla gelininin alyanslarını gösteren bir paylaşım yaptı.

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