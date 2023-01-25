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Kızını kurtarmak için her yolu denedi... Hastaneden Fatih'i yıkan haber

Güncelleme Tarihi:

#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş 36. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 00:09

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan 'Üç Kız Kardeş' yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kanal D'nin iddialı dizileri arasında yerini alan; Özgü Kaya, Berker Güven, Veda Yurtsever, İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nu kadrosunda buluşturan dizinin 36. bölümünde; kızını kurtarmak için her yolu deneyen Fatih, hastaneden gelen haberle yıkıldı. Somer ise Türkan'ın kendisinden sakladığı gerçeği öğrendi.

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Dizinin yeni bölümünde;  

Kiraz'ı bahane ederek eşi ve oğlu ile birlikte Mine'nin evinde akşam yemeği yiyen Rüçhan, Türkan'ı huzursuz etmek için her yolu denedi.

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Kızını kurtarmak için her yolu denedi... Hastaneden Fatihi yıkan haber

Aynı dakikalarda Türkan'ın baba evinde bambaşka bir heyecan vardı. Dönüş'ün kendisine donör olacağını öğrenen Feride İstanbul'a geldi. Bu zamansız geliş Nesrin ve Sadık'ı şoke etti.

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Kızını kurtarmak için her yolu denedi... Hastaneden Fatihi yıkan haber

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Türkan'ı işe bırakan Somer, ona kahve içmeyi teklif etti. Türkan'ı zor durumda bırakmak istemeyen Sevilay, Mustafa'yı odasına sakladı.

Kızını kurtarmak için her yolu denedi... Hastaneden Fatihi yıkan haber

Yaşadığı durumun zorluğundan yorulan Türkan, Sevilay'a daha fazla dayanamayacağını ve ortaklığı bitirmek istediğini söyledi. Sevilay ise çaresiz olduğunu söyleyerek Türkan'ı ikna etmeye çalıştı.

O kadar çok şeyle mücadele ediyorum ki... Anla beni lütfen. Bir tarafta Somer, bir tarafta Rüçhan Hanım. Ben hangi cephede nasıl savaşacağımı bilmiyorum.

Son tetkikler için Dönüş ve Feride ile hastaneye giden Fatih, doktordan Dönüş'ün lösemi geçirdiğini ve donör olamayacağını öğrendi.

Kızını kurtarmak için her yolu denedi... Hastaneden Fatihi yıkan haber

Rüçhan, adamlarından Sevilay'ın evini izlemelerini ve Mustafa geldiğinde haber vermelerini istedi.

Gizli numaradan gelen telefonlar her geçen dakika Rüçhan'ı biraz daha köşeye sıkıştırdı. Cevapsız telefonların sahibini bulmak isteyen Rüçhan, Sadık'tan yardım istedi.

Kızını kurtarmak için her yolu denedi... Hastaneden Fatihi yıkan haber

 Fatih'in üzgün halini gören Dönüş, Feride'nin bir anlık yokluğunu fırsat bilerek olup biteni öğrenmeye çalıştı.

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Fatih, Dönüş'e son testin olumsuz çıktığını ve nakilin mümkün olmadığını söyledi.

Kızını kurtarmak için her yolu denedi... Hastaneden Fatihi yıkan haber

Eli kolu bağlanan Fatih, Nesrin ve Sadık ile dertleşti. "Feride yaşasın desem Dönüş'üm ölecek, Dönüş'e bir şey olmasın desem Feride'm ölecek. İnsan iki evladıyla birden sınanır mı ya?" diyen Fatih, gözyaşlarına boğuldu.

Bana vicdansız dediniz ya... Ben vicdansız değilim!

Özer, herkesten habersiz bir şekilde kurduğu şirketini oğlu Mustafa'ya devretti.

ÖZER, ŞİRKETİ MUSTAFA'YA DEVRETTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kızını kurtarmak için her yolu denedi... Hastaneden Fatihi yıkan haber

Somer ile birlikte yemeğe çıkan Türkan, ailesinin sırrını eşiyle paylaştı. Türkan, gece boyunca Somer'i kardeşi Mustafa'ya karşı yumuşatmaya çalıştı.

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Mustafa da senin kadar sevgisiz büyüdü. Aynı yerden yaralısınız kardeşinle... Birbirinizi en iyi siz anlarsınız. Sizin birbirinize ihtiyacınız var...

Türkan ile Somer'in bulunduğu mekana Mine de yeni tanıştığı kişisel gelişim uzmanı Engin ile birlikte geldi. Mine'yi karşılarında gören ikili büyük şaşkınlık yaşadı.

MİNE, İNTİKAM PLANININ KURBANI OLDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Derya ile dışarı çıka Mustafa, sevgilisine iş hayatındaki değişimleri anlattı.

Kızını kurtarmak için her yolu denedi... Hastaneden Fatihi yıkan haber

Serdar ve Dönüş arasındaki krizi çözmeyi kafaya koyan Mustafa, ekibi Ayvalık'a götürdü. Aşıkların karşılaşması barış değil, tartışma ile sonuçlandı.

Eve dönerken Feride, Dönüş'e Serdar'dan çok hoşandığını söyledi.

Acaba o da beni beğenmiş midir?

Akşam yemeği gergin biten Türkan ve Somer'i eve döndüklerinde Rüçhan karşıladı.

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Türkan'ı tehdit eden Rüçhan, beklemediği bir karşılık aldı.

Kızını kurtarmak için her yolu denedi... Hastaneden Fatihi yıkan haber

Özer ile bahçede karşılaşan Türkan, ona aldıkları siparişi tamamladıktan sonra Sevilay ile ortaklığını bitireceğini söyledi.

İçinde bulunduğu zor durumdan dert yanan Türkan, Özer'i de uyardı.

Dönüş'ün kamerasını tamir ettirmek için alan Somer, farkında olmadan annesinin herkesten gizli bir konuşmasını kaydetti.

RÜÇHAN NEYİN BEDELİNİ ÖDEYECEK - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kızını kurtarmak için her yolu denedi... Hastaneden Fatihi yıkan haber

Mustafa'nın eve geldiğini öğrenen ve gelinini köşeye sıkıştırmak için bir kez daha harekete geçen Rüçhan, Somer'i arayarak Türkan'ın iş yerine hayırlı olsuna gitmeyi teklif etti.

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Son anda işinin çıktığını söyleyen Rüçhan, Somer'in gerçekleri öğrenmesini sağladı.

SOMER, SEVİLAY'IN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kızını kurtarmak için her yolu denedi... Hastaneden Fatihi yıkan haber

Evin önünde Türkan'ı bekleyen Somer, karısını hiç beklemediği bir yerden vurdu.

Sen böyle bir insan değildin! Yazık sen git gide anneme benzemeye aşladın!

 ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN 37. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

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#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş 36. Bölüm#Kanal D

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