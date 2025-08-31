Kızını gelin etmeye hazırlanıyordu… Ünlü şef kansere yakalandığını açıkladı

Haberin Devamı

Aldığı eğitimlerin ardından kendi restoranlarını açmaya başladı, çok çalıştı ve hem televizyon ekranlarının en ünlü simalarından biri olmayı başardı hem de toplamda 16 Michelin yıldızı toplamayı başararak dünyanın en tanınmış şeflerinden biri oldu.

Sadece televizyon ve restorancılık maceralarıyla değil kalabalık ailesi ve mutlu yuvasıyla da tanınan ünlü şef Gordon Ramsay'den kötü bir haber geldi.

Ünlü şef Instagram’dan yaptığı bir paylaşımla cilt kanserine yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı.

Ameliyat olan ve hem yüzü sargılı halini hem de ameliyat izlerini paylaşan Gordon Ramsay takipçilerini bu konuda dikkatli davranmaya ve mutlaka güneş koruması kullanmaya çağırdı.

58 yaşındaki ünlü şef cilt kanserinin bir türü olan bazal hücreli karsinoma yakalandığını söyledi. Yüzündeki ameliyat izini gösterirken de yine şakacı tavrından vazgeçmeyip "Estetik yaptırmadım inanın, kanser oldum" yazmayı ihmal etmedi.

Bazal hücreli karsinom, ciltte ölen eski hücrelerin yerine yeni hücrelerin oluşmasını sağlayan bazal hücrelerde başlayan cilt kanserinin en yaygın türüdür. Özellikle yüz gibi güneşe maruz kalan bölgelerde görülür. Cilt kanserinin en yaygın türü olan bazal hücreli karsinom genellikle ölümcül olmayan bir kanser türü.

Gordon Ramsay’in paylaşımına sayısız hayranı geçmiş olsun mesajlarıyla karşılık verirken kısa bir süre sonra evlenmeye hazırlanan kızı Holly Ramsay de babasına “Seni seviyorum baba” diye seslendi.

Ünlü şef geçen sene de bisikletiyle ölümcül bir kaza geçirmiş ve kıl payı hayatta kalarak bu korkunç kazanın ardından “Burada olduğum için şanslıyım. En kısa mesafeye gidecek olsanız bile lütfen kask takın” demişti.

Gordon Ramsay 29 yıllık eşi Tana Ramsay’le birlikte 6 çocuk sahibi. Çiftin en küçük çocukları olan oğulları Jesse doğmadan önce ünlü şef “Beni okulda oğlumun dedesi sanacaklar” diyerek ileri yaşta baba olmakla ilgili kaygılarını itiraf etmişti.

Ancak aileye yeni katılan oğulları ünlü çifte büyük bir mutluluk getirdi. Gordon Ramsay bir yandan da tatlı bir telaş içinde 24 yaşındaki kızı Holly Ramsay’i gelin etmeye hazırlanıyor.

Ailenin bu mutlu döneminde gelen kanser haberi bu yüzden hepsini çok üzmüş durumda. Ancak tedavisine başlayan ve yüzündeki kanserli hücreler temizlenen Gordon Ramsey’nin sağlığının yerinde olması herkese rahat bir nefes aldırdı.

Gordon Ramsey’nin büyüdükçe babası gibi ünlenen kızı Holly Ramsay, İnigltere’nin gururu olarak adlandırılan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu yüzücü, 29 yaşındaki Adam Peaty’yle evlenmeye hazırlanıyor.

Çift kışa doğru görkemli bir düğün yapmaya hazırlanıyor. Holly’nin gururlu babası Gordon Ramsay de şimdiden bu düğünün mutluluğunu yaşamaya başladı.

Holly Ramsay, Adam Peaty ile nişanlarını geçtiğimiz eylül ayında sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Gordon Ramsay de kızının nişan haberine kendi sosyal medya hesabından "Hols, bugün olduğun kadına dönüşmeni mutlulukla izliyorum kızım" diyerek karşılık vermiş, müstakbel damadına da "Adam çok şanslı bir adam. Aileye hoş geldin" diyerek seslenmişti.

