Kızına verdiği sözü tuttu! Acılı babanın intikamı...

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Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı, kadrosunda Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi isimlerin yer aldığı Yargı 88'inci bölümüyle ekrana geldi.

Dizinin yeni bölümünde;

ILGAZ OLAY YERİNDE

Ilgaz ile Fırat, Tuğçe’nin saldırıya uğradığı binaya gitti. Olay yeri inceleme yapan ikili giriş kattaki dairenin kapısının kırıldığını fark etti.

İnceleme ekibinden polis Göksu’yu eve çağıran Ilgaz, etrafı taramasını istedi. Göksu, Tuğçe’nin kolyesini bulup Ilgaz’a verdi.

Laçin’in tarafından reddedilen Yekta kendini eve kapadı. Ceylin, Yekta’nın yanına gidip, Tuğçe’nin başına gelenleri anlattı. Yekta, yardım için harekete geçti.

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EREN İPUÇLARINI BİRLEŞTİRDİ

Eren Başkomiser, kızına işkence edenlerin peşine düştü. Bulduğu görüntüleri büyük bir öfkeyle izleyen Eren, videodakileri tek tek fotoğrafladı.

TACİZCİLERİ KORKU SARDI

Tuğçe’nin yaşadığını öğrenen tacizciler kendi aralarında tartıştı. Tuğçe’nin apartmanda kurtardığı Arzu televizyonda haberi görünce saldırganları şikayet etmek için ablasını aradı. Ablası da polise gitmemesi için Arzu’yu uyardı.

Olayın gerçekleştiği binada yaşayan Irmak, emniyete gelirken giriş kattaki dairenin kapısının kapalı olduğunu söyledi. Ilgaz, kapıyı kıranın Eren olduğunu düşündü.

Emniyete giden Eren, saldırganlar hakkında bilgi toplamak için sisteme giriş yapmaya çalıştı. Kubilay amir ise Eren’e uzaklaştırıldığını söyleyip, silah ve kimliğini teslim etmesini istedi.

EFE’DEN EREN’E DESTEK - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Efe Savcı, Eren’in yanına gelip ‘ne lazım’ diye sordu. Eren’i gizli gizli takip edip her şeyin farkında olan Efe ona yardım etmek istediğini söyledi. Eren de teklifi kabul etti.

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Efe’ye bulduklarını anlatan Eren, saldırganların yüzlerini göremediğini söyledi ama vücutlarındaki dövme ve izlerin fotoğraflarını gösterdi.

Eren ‘Bak aslanım benim yolum yol değil, yardım etmek istediğine emin misin’ diye sordu. Efe de ‘sonuna kadar’ cevabını verdi.

Eren’i arayan Ilgaz, hastaneye gitti. Ceylin ile karşılaşan Ilgaz, olay yeriyle ilgili bilgiler verdi. Hastaneye gelen Eren, Ilgaz’a neler olduğunu sordu. Ilgaz da soruşturmayla ilgili son bilgileri aktardı. Ceylin, Yekta ile birlikte Tuğçe’nin avukatı olacağını Ilgaz’a söyledi.

Savcı Efe, Eren’den aldığı fotoğrafları araştırmaya başladı. İclal Savcı da Efe’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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CEYLİN’İN ÖFKESİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Olay yerine giden Ceylin, Tuğçe’nin saldırıya uğradığı daireye girdi. Büyük üzüntü yaşayan Ceylin, ‘O adamı bulup etlerini kemiklerinden ayırmamız gerek Ilgaz’ sözleriyle öfkesini dile getirdi.

Çevre araştırması yapan Yekta, sokakta yaşayan birine para verip bilgi topladı. ‘O gün bir kız geldi, çığlık sesi duydum sonra da binadan kaçarak uzaklaştı’

KIZIM SANA EMANET EFE

Dolandırıcılık büro amirliğinden gelen bilgi Efe Savcıya ulaştı. Bardağın hangi işletmeye ait olduğu ortaya çıktı.

Efe, elindeki bilgilerle Eren’in yanına gidip dosyaları teslim etti. Efe’yi olaylardan uzak tutmak isteyen Eren, kızını ona emanet etti.

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CİHAN’IN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kesik baş cinayetini araştıran Ilgaz, Doktor Cihan’ı sorguya aldı. Kesik başın annesine ait olduğunu iddia etti. Cihan ise iddiaları yalanladı.

Daha sonra Nur’un yanına giden Ilgaz, fotoğrafları gösterdi. Köşeye sıkışan Nur, gerçekleri itiraf etti; ‘Ben dedim ama dinlemedi. Annesini ölü gösterdi. Babası genç bir sevgili buldu. Bütün malını mülkünü genç kıza yedirecekti. Cihan babasını öldürdü. Annesi de hasta oldu. Annesine kıyamadı, kıya bilseydi onu da öldürecekti. Sırlarıyla birlikte odaya kapadı.’

SALDIRGANLAR ORTAYA ÇIKTI

Saldırganları arayan Eren ipuçlarını takip edip meyhaneye gitti. Görüntüleri izleyen Eren, saldırganlardan ikisinin yüzünü gördü. Rıvan ve Ferdi isimlerine ulaşan Eren, Efe’yi bilgilendirdi.

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Yekta, Ilgaz’ın yanına gidip, olay günü yaşananlara tanık olan birinden bahsetti. Apartmanda o gün bir kadının çığlık attığını söyledi. Ekip toplantı yapıp, ellerindekileri değerlendirdi.

Kızının yanına giden Eren ondan gelecek iyi bir haber bekledi. Hastaneye gelen Ilgaz, arkadaşına destek oldu.

ÇINAR ÇILGINA DÖNDÜ

Cezaevinde Tuğçe’nin yaralandığını öğrenen Çınar, büyük üzüntü yaşadı. Arkadaşından telefon bulmasını isteyen Çınar, Parla’yı arayıp Tuğçe’ye ne olduğunu sordu. ‘Kötü Çınar, çok kötü. Saldırıya uğradı’

TUĞÇE KENDİNE GELDİ

Doktor Tuğçe’nin kendine geldiğini ailesine söyledi. Eren kızını görmek istedi. Baba-kızın kavuşmasında duygusal anlar yaşandı. Odaya giren Ilgaz, Tuğçe’ye ‘bana söylemek istediğin bir şey var mı’ diye sordu. Tuğçe de ‘hiçbir şey hatırlamıyorum’ cevabını verip kötüleşti.

Saldırganlardan biri olan doktor son gelişmeleri arkadaşlarına anlattı.

EREN SALDIRGANLARA ULAŞTI

Efe Savcı topladığı bilgileri Eren’e verip ne yapacağını sordu, ‘İti ite öldürteceğim. Baktım beceremiyorlar kendim yapacağım’

CEYLİN VE YEKTA, ARZU’YA ULAŞTI

Hastaneye gelen bir kadın Tuğçe’nin son durumunu öğrenmek istedi. Yekta ve Ceylin kadının yanına gidip neden aradığını sordu. Köşeye sıkışan kadın olay günü saldırıya uğrayan Arzu’nun arkadaşı olduğunu itiraf etti.

İkili Arzu’nun telefonun numarasını aldı.

Yekta, Arzu’yla randevu ayarlayıp otele getirdi. Ceylin ve Yekta saldırganları öğrenmek istedi. Arzu o gün nereler yaşandığını tek tek anlattı: ‘Abla aradı beni buluşma yerini söyledi. Beyoğlu'na gittim, dört kişiydiler. Bunlar iki kişi olarak ayarlamışlar, dört kişi olunca istemedim. Gitmeye kalktım. Beni bırakmayıp tepeme üşüştüler. Sonra o kız çıkıp geldi. O gelince ben de kaçtım.’ Karakola gitmek istemeyen Arzu’yu Ceylin ikna etti. Arabaya binmeyip kaçan Arzu, tacizcilerden birine yakalandı.

EREN SALDIRGANI YAKALADI

Eren, saldırganlardan birine ulaşıp çalıştığı dükkana gitti. Yaptığı planı uygulayan Eren, saldırganı tuzağa çekti. Aracıyla Ferdi’yi takip eden Eren, diğer tacizcilere ulaşmaya çalıştı.

TUĞÇE DOKTORU HATIRLADI

Tuğçe’ye saldıran doktor, odasına girip ‘Bir şey hatırlamıyor musunuz, çok yazık. Şimdi bunu yapanlar cezasız mı kalacak. Çok yazık. Gerçekten çok üzücü!’ dedi. Doktorun söylediklerini duyan Tuğçe tepki verdi. Doktor, arkadaşlarına mesaj gönderdi: ‘Hatırlıyor kız, sesimden tanıdı’

İKİ SALDIRGAN BİR ARAYA GELDİ

Saldırgan diğer arkadaşını arayıp, arabasına aldı. Panikleyen saldırganlar, kaçmak için plan yaptı. İki daha sonra kavgaya tutuştu. Saldırganlardan biri diğerini vurdu. Panikleyen saldırganı bayıltan Eren sürükleyerek olay yerinden götürdü.

Saldırganı ayıltan Eren, ‘Canını yaktığınız kız çocuğu var ya onun babasıyım.’ dedi. Tacizciyi konuşturan Eren diğer iki kişinin de adını öğrendi. Daha sonra silah sesi duyuldu.

CEYLİN, ARZU’YU BULDUK

Ceylin, Ilgaz’a 'Olay günü saldırganlar dört kişiymiş' dedi. Arzu’ya ulaştığını anlatan Ceylin, Ilgaz’ı bilgilendirdi. Polis ekipleri Arzu’nun bıçaklandığını söyledi.

İCLAL VE YEKTA YÜZLEŞTİ

Yekta, İclal Savcının yanına gidip, ‘O kız çocuğu bana hala mı kırgın. O zaman yeni avukattım. 16 yaşındaydın, üzerinden bir hayat geçti. Çocuk annede kalır. Yasalar ne diyorsa onu yaptım, senin annene verilmeni sağladım’ dedi.

İclal ise, ‘Ben o üvey babayla iki yıl geçirdim. Her gece yastığıma sarılırken senin attığın o kahkaha çınladı kulaklarımda! Ama ben 16 yaşımda kaybettim yaşama sevincimi. İçimdeki kız çocuğu hala burada. Nefreti de seni boğacak kadar güçlü.’ karşılığını verdi.