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Ailesinin parlak geleceği daha 14 yaşında... Topuklu giyen annesini bile geçti... Kızımız epey uzun boylu olacak

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#Prenses Estelle#Prenses Victoria#İsveç Kraliyet Ailesi
Ailesinin parlak geleceği daha 14 yaşında... Topuklu giyen annesini bile geçti... Kızımız epey uzun boylu olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 08:52

Herhangi bir kraliyet ailesine mensup olarak doğmak herkesin hayatını etkiler kuşkusuz... Her şeyin ötesinde daha dünyaya geldiği ilk günden itibaren milyonların meraklı bakışlarını üzerinde toplar insan. Sonra da hayatı boyunca hatta öldüğünde bile bu ilgi sürer.

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İşte Avrupa'nın veliaht prensesler kuşağından olan Prenses Estelle de bunlardan biri.

İsveç'in gelecekteki kraliçesi Victoria ile kocası Daniel Westling'in iki çocuğunun büyüğü olan Estelle artık 14 yaşında bir genç kız.

Ailesinin parlak geleceği daha 14 yaşında... Topuklu giyen annesini bile geçti... Kızımız epey uzun boylu olacak
Zamanı geldiğinde tahtı annesinden devralmaya hazırlanan Estelle buna göre de yetiştiriliyor. Epey zamandır da ailece katıldıkları etkinliklerde geri kalan herkesi gölgede bırakmaya da başladı bile.

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Ailesinin parlak geleceği daha 14 yaşında... Topuklu giyen annesini bile geçti... Kızımız epey uzun boylu olacak
Bunun son örneklerinden birini de geçtiğimiz günlerde dedesi Kral 16. Carl Gustaf, babaannesi Kraiçe Silvia ve annesi Prenses Victoria ile birlikte katıldığı bir etkinlikte gözler önüne serdi.

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Prenses Estelle, babaannesi Silvia'nın İsveç kraliyet ailesine hizmetlerinin 50'nci yılı nedeniyle düzenlenen bir konsere katıldı.

Bu etkinlik aynı zamanda Estelle'in atalarından Kraliçe Christina'nın doğumunun 400'üncü yıl dönümüydü...

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Ailesinin parlak geleceği daha 14 yaşında... Topuklu giyen annesini bile geçti... Kızımız epey uzun boylu olacak
Drottingholm Sarayı'ndaki konser için mini etekli ve kısa kollu fildişi rengi bir elbise giydi Estelle.

Saçlarını genellikle yaptığı gibi başının arkasında toplayan genç kız, ortalarda görünmediği yaz ayları boyunca ne kadar büyüdüğünü de gözler önüne serdi.

Babaannesinin boyunu çoktan geçen Estelle, topuklu ayakkabı giyen annesini bile geride bırakmıştı.

Ailesinin parlak geleceği daha 14 yaşında... Topuklu giyen annesini bile geçti... Kızımız epey uzun boylu olacak
Zamanı geldiğinde İsveç tahtını annesi Victoria'dan devralacak olan Estelle, daha şimdiden kendine bir hayran kitlesi edinmiş durumda.

Sadece ülkesinde değil, dünyanın dört bir yanında onu adım adım takip eden yaşıtları var Estelle'in.

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Genç kız, halk karşısındaki tavırlarıyla da tam not alıyor.

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Ailesinin parlak geleceği daha 14 yaşında... Topuklu giyen annesini bile geçti... Kızımız epey uzun boylu olacak
Dayısı Prens Carl Philip'in en küçük çocuğu ve tek kızı  Ines ile arası çok iyi olan Estelle, kimi zaman ailece katıldıkları etkinliklerde minik kuzenini annesi Sofia'dan alıp kendisi ilgileniyor.

Estelle, tutumluluğuyla da dikkat çekiyor. Sık sık geçmişte annesinin giydiği elbiselerle kamuoyu karşısına çıkıp bu şekilde de puan topluyor.

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#Prenses Estelle#Prenses Victoria#İsveç Kraliyet Ailesi

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