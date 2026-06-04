KÄ±zÄ±mÄ±z 5 yaÅŸÄ±nda... YÃ¼zÃ¼nÃ¼ gizledik... TaranmamÄ±ÅŸ saÃ§larÄ±yla idare edin

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2020 yÄ±lÄ±nda kendi hayatlarÄ±nÄ± kurmak amacÄ±yla Ä°ngiliz kraliyet ailesindeki resmi gÃ¶revlerini bÄ±rakan sonra da eleÅŸtiri Ã¼stÃ¼ne eleÅŸtiri yaÄŸdÄ±ran Sussex DÃ¼kÃ¼ Harry ile Sussex DÃ¼ÅŸesi Meghan Markle, bu Ã¶nemli gÃ¼nÃ¼n ÅŸerefine bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±.

O paylaÅŸÄ±mda da yine kÄ±zlarÄ± Lilibet'in yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermediler... Londra'da kutladÄ±ÄŸÄ± ilk doÄŸum gÃ¼nÃ¼nden sonra da Lilibet'in yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶ren olmadÄ± zaten.

KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z sosyal medya pozlarÄ±ndan birinde babasÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ãœzerinde yazlÄ±k bir elbise bulunan Lilibet'in yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rÃ¼nmese de saÃ§ renginin babasÄ± Harry'ye benzediÄŸi dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

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Ã‡iftin sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda Lilibet ile ilgili dikkat Ã§eken baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± da kimse atlamadÄ±. Lilibet yine yalÄ±n ayaktÄ± ve saÃ§larÄ± yine doÄŸru dÃ¼rÃ¼st taranmamÄ±ÅŸtÄ±.

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Sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda Lilibet'in bir de yalnÄ±z baÅŸÄ±na Ã§ekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ± da yer aldÄ±.

KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n yeni yaÅŸ paylaÅŸÄ±mÄ±na "Bizim rÃ¼ya kÄ±zÄ±mÄ±z... BeÅŸinci yaÅŸÄ±n kutlu olsun" mesajÄ± da eÅŸlik etti.

Tam adÄ±yla Lilibet Diana Mountbatten Windsor, 2021 yÄ±lÄ±nda ABD'de dÃ¼nyaya geldi. Ä°simlerinden "Diana" hiÃ§ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± babaannesi Diana Spencer anÄ±sÄ±na verildi kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±za.

Lilibet ise KraliÃ§e 2. Elizabeth'e baÅŸta kocasÄ± Prens Philip olmak Ã¼zere ailedeki samimi Ã¼yelerin onu Ã§aÄŸÄ±rÄ±rken kullandÄ±ÄŸÄ± isim.

Meghan ile Harry'nin, ABD'de dÃ¼nyaya gelen ikinci Ã§ocuÄŸu Lilibet'in yÃ¼zÃ¼ ilk doÄŸum gÃ¼nÃ¼ pozunda aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. Sussex Ã§ifti, KraliÃ§e 2. Elizabeth'in tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle gittikleri Londra'da kÄ±zlarÄ±nÄ±n ilk yaÅŸÄ±nÄ± kutlamÄ±ÅŸtÄ±.Â

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Lilibet Diana, Meghan ile Harry, ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±ktan sonra dÃ¼nyaya geldi.

Meghan ile Harry'nin bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Archie ise 2019 yÄ±lÄ±nda Londra'da dÃ¼nyaya geldi. Ä°ki kardeÅŸ dÃ¼nyaya geldiÄŸinde, ailenin gelenekleri uyarÄ±nca "prens" ve "prenses" unvanlarÄ± yoktu.

Her ne kadar Harry, ailesiyle kÃ¼s olsa da Charles'Ä±n kral olarak tahta geÃ§mesinden sonra hÃ¼kÃ¼mdarÄ±n torunlarÄ± olarak Prens Archie ve Prenses Lilibet unvanlarÄ±nÄ± aldÄ±lar.

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