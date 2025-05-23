Kızı doğuruyor diye yayını iptal etmişti... Ekranın güler yüzlü sunucusu dede oldu!

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İşte geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu, hiç adeti olmayan bir şey yaptı. Hiçbir açıklama yapmadan programını iptal etti...

Elbette onu yıllardır izleyen seyircileri buna çok şaşırdı. Hatta endişelendi.

Ama bu iptalin nedeni kısa sürede ortaya çıktı. Üstelik bu öyle endişe yaratacak bir durum değildi, tam tersine mutlu bir gelişme için program iptal olmuştu...

Kendisinin duyurduğuna göre ünlü sunucu dede olmuştu!

Ailesi biraz daha genişleyen bu ünlü sunucu Jimmy Kimmel'ın ta kendisi...

57 yaşındaki ünlü sunucu, Jimmy Kimmel Live! adlı sohbet programını neden iptal ettiğini çok geçmeden açıkladı.

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Bir sonraki programında stüdyodaki seyirciye yaptığı açıklamaya göre ünlü sunucunun, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Katie'nin bir bebeği olmuştu.

Kimmel da doğum yapmak üzere olan kızını yalnız bırakmamak, onun yanında olmak için programını iptal edip torununun geleceği hastaneye koşmuştu.





BU ÖNEMLİ GÜNÜNDE KIZINI YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü sunucu Jimmy Kimmel, şu anda evli olduğu Molly McNearney'den iki tane küçük çocuk sahibi. Ama 1988 ile 2002 arasında evli kaldığı ilk eşi Gina'dan da iki yetişkin çocuğu var.

Kimmel'ın ilk göz ağrısı, en büyük çocuğu 33 yaşındaki Katie, geçtiğimiz günlerde bir kız bebek dünyaya getirdi. Onun hayatının bu yeni dönüm noktasında ünlü babası da yanındaydı.

Ünlü sunucu daha sonra ailesine yeni katılan kız torununun da onun çiçeği burnunda annesinin de gayet sağlıklı ve iyi olduğunu duyurdu.

Bu arada Jimmy Kimmel'ın torununa Patti adının verildiğini hatırlatalım. Minik bebeğin ikinci ismi ise Joan. Bu ismin de aile için büyük bir önemi var. Çünkü Joan, Jimmy Kimmel'ın annesinin ismi.

Kimmel'ın ilk evliliğinden yeni anne olan kızı Katie'nin yanı sıra 31 yaşında Kevin adında bir de oğlu var.

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Şu anda evli olduğu Molly McNearney ile de iki çocuk sahibi ünlü sunucu.

Hatta ünlü sunucu bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Billy'nin doğuştan gelen bir kalp rahatsızlığı olduğunu sosyal medyadan da duyurmuştu.

Geçen yıl Billy, üçüncü kez ameliyat geçirdiğinde ne kadar büyük zorluk ve endişe yaşadıklarını ifade etmişti.

'ÇOK İYİMSER VE BİR O KADAR DA KORKU DOLUYDUK'

"Bu hafta sonu oğlumuz Billy üçüncü kez (umuyoruz ki toplamda üç operasyonun üçüncüsü) açık kalp ameliyatı geçirdi. Bu deneyimi çok iyimser ve neredeyse bir o kadar korkuyla yaşadık" diye sürdürdü satırlarını.

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Oğlu Billy'nin kalbine yeni bir kapakçık takıldığını anlattı Kimmel. Ardından da oğlunun operasyonunu gerçekleştiren bütün sağlık ekibine, isimlerini tek tek yazarak teşekkür etti.

Yeri gelmişken Kimmel'ın şu anda evli olduğu ikinci eşinden olan kızı Jane'in 10, oğlu Billy'nin de 8 yaşında olduğunu hatırlatalım.