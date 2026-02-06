Kızı, doğduğunda sadece 750 gram ağırlığındaydı… Aylarca onu kucağına bile alamadı… ‘Kokusu hep burnumdaydı’ dedi, yaşadığı kabusu ilk kez anlattı

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı Nick Jonas ve oyuncu eşi Priyanka Chopra, Ocak 2022’de dünyaya gelen kızları Malti’nin dördüncü yaş gününü kutladılar.

Dünyaya gözlerini erken açan ve prematüre şekilde doğan kızları aylarca yaşam savaşı veren ünlü çift çok zor günler geçirmiş ve kızları en sonunda sağlığına kavuşunca rahat bir nefes alabilmişti.

Nick Jonas, kızı Malti'nin doğumunun yürek burkan detaylarını ilk kez açıkladı.

Ünlü şarkıcı katıldığı yayında kızı için "Dünyaya çok yoğun koşullar altında geldi, bu konuda daha önce hiç konuşmadım" dedi ve doktorlarından onun prematüre şekilde dünyaya geleceğini öğrendiklerinde yaşadığı korkuyu anlattı.

Ünlü çift hemen hastaneye koşmuştu… Nick Jonas söze "Doğduğunda 750 gram ağırlığındaydı ve morarmıştı. Yoğun bakım ünitesindeki melekler onu o anda hayata döndürdüler" diyerek başladı.

Malti COVID-19 önlemlerinin hala yürürlükte olduğu bir dönemde doğduğu için, ünlü şarkıcı ve eşi Priyanka Chopra kızları yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kaldığı sürede yani üç buçuk ay boyunca hastanede 12 saatlik vardiyalar yapmak zorunda kaldılar.

Kızını kucağına alamasa bile hâlâ bir şekilde kokusunu duyabildiğini söyleyen ünlü şarkıcı “Her gün orada olmak ve benzer durumlar yaşayan diğer aileleri görmek hem rahatlatıcı hem de korkutucuydu. Ama o üç buçuk ay boyunca her gün mücadele etti ve yavaş yavaş kilo almaya başladı” dedi.

Küçük Malti üç buçuk ay içinde altı kan transfüzyonu geçirdikten sonra hastaneden en sonunda çıkabilmişlerdi.

Nick Jonas, küçük kızları hakkında "Ve bence o biliyor," dedi. "Dünyaya nasıl geldiğini ve hayatının o ilk bölümünün nasıl olduğunu biliyor. Bu yüzden her gün bir hediye ve bunu davranış biçiminde ve onun için her şeyin ne kadar heyecan verici olduğunu gördüğünüzde hissedebiliyorsunuz."

Ünlü şarkıcı, Malti'nin doğumuna dair tüm detayları ilk kez anlatıyor olsa da, daha önce yaşadığı bu korkunç deneyimi inanılmaz olarak nitelendirmişti.

Kızı hayata tutunup hastaneden çıktıktan sonra katıldığı bir programda "Hayatımızda büyülü bir dönem oldu" diyen anlatmıştı 33 yaşındaki ünlü şarkıcı tek evladını eve götürebilmenin, onun evde olmasının bir nimet olduğunu söylemişti.

Nick Jonas ve 43 yaşındaki Priyanka Chopra, Malti doğana kadar taşıyıcı annelik yolculukları hakkında sessiz kalmış ve kızlarının yüzünü sosyal medyada göstermekten kaçınmışlardı.

Ve bu, Jonas'ın Malti'nin travmatik doğumu hakkında ilk kez konuşması olsa da, ünlü oyuncu Priyanka Chopra 2025'te yenidoğan yoğun bakım ünitesinde geçirdiği 100 gün hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Chopra, Vogue dergisine verdiği röportajda, kızlarının "hayatta kalamayacağından" korktuklarını itiraf ettikten sonra Malti’nin doğduğunda ellerinden bile küçük olduğunu söylemiş, onu kurtaran yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin borcunu asla ödeyemeyeceklerini anlatmıştı.