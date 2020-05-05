Kız Babası konusu nedir? Kız Babası oyuncuları kimlerdir?

Kız Babası filmi, bir babanın evladı için yapabileceklerini gözler önüne seriyor. Altan Erkekli'nin, kız babası Adil'i canlandırdığı komedi filmi 2018 yılında vizyona girdi. Filmin oyuncuları arasında; Derya Alabora, Melis Tüzüngüç, Durul Bazan yer alıyor. Kız Babası filminin yönetmenliğini ise Süleyman Seçik yürütüyor.

Kız Babası Oyuncuları



Altan Erkekli'nin, kız babası Adil'i canlandırdığı komedi filmi 2018 yılında vizyona girdi. Filmin oyuncuları arasında; Derya Alabora, Melis Tüzüngüç, Durul Bazan yer alıyor. Kız Babası filminin yönetmenliğini ise Süleyman Seçik yürütüyor.

Kız Babası konusu



Ailesini geçindirmek için taksicilik yapan Adil, kızının sevgilisi olduğunu öğrenmesiyle yerle bir oluyor. Bahadır adında boksör olan biriyle görüşen kızının aslında tehlikeli biriyle birlikte olduğunu düşünür. Kısa süre sonra ayrılacaklarını hesap eden Adil, kızının Bahadır ile evlenme kararı aldığını öğrenir. Kızının Bahadır ile evlenmesine karşı olan Adil, gerekçelerinde de haklıdır. Kızının tehlikelerden habersiz olduğunu fark eden baba, kızının yanlış insanla evlenmesini engellemek için kolları sıvar.