Kız Babası filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Kız Babası oyuncu kadrosu

Kız Babası filmi bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Filmi oyuncuları arasında Altan Erkekli, Derya Alabora, Melis Tüzüngüç, Durul Bazan gibi isimler bulunuyor.

KIZ BABASI FİLMİ KONUSU

Ailesini geçindirmek için taksicilik yapan Adil, kızının sevgilisi olduğunu öğrenmesiyle yerle bir oluyor. Bahadır adında boksör olan biriyle görüşen kızının aslında tehlikeli biriyle birlikte olduğunu düşünür. Kısa süre sonra ayrılacaklarını hesap eden Adil, kızının Bahadır ile evlenme kararı aldığını öğrenir. Kızının Bahadır ile evlenmesine karşı olan Adil, gerekçelerinde de haklıdır. Kızının tehlikelerden habersiz olduğunu fark eden baba, kızının yanlış insanla evlenmesini engellemek için kolları sıvar.

KIZ BABASI FİLMİ OYUNCULARI

Kız Babası filmi oyuncuları arasında Altan Erkekli, Derya Alabora, Melis Tüzüngüç, Durul Bazan gibi isimler yer alıyor .