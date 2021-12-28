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Kıyamet filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kıyamet filmi oyuncu kadrosu

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Kıyamet filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir Kıyamet filmi oyuncu kadrosu

Kıyamet filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Televizyon ekranlarında sevilen filmler izleyici karşısına çıkıyor. Star TV yayın akışında yer alan Kıyamet filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak. Peki, Kıyamet filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

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Kıyamet filmi bu akşam televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak. Yönetmen koltuğunda Victor Danell’in oturduğu Kıyamet filminde Alex’ karakterine Christoffer Nordenrot canlandırırken, ‘Anna’ karakterine ise Lisa Henni canlandırıyor.

KIYAMET FİLMİ KONUSU

Kıyamet, büyük bir kaosun ortasında gençlik aşkı ile yeniden bir araya gelmeye çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. İnsanlık büyük bir tehlike altındadır. Kaos, yıkım ve ölümün hüküm sürdüğü dünyada insanların tek amacı hayatta kalmayı başarmaktır. Genç bir adam olan Alex, tam da bu kargaşa içerisinde geçmişinden gelen bir hayaletle karşılaşır. Alex, henüz 12 yaşındayken babasının baskısı ile ayrılmak zorunda kaldığı ve o günden beri kalbinden söküp atamadığı gençlik aşkı Anna ile karşı karşıyadır. Hayatının aşkını bir kez daha kaybetmek istemeyen Alex, hayatını kaybetmek pahasına zorlu bir mücadeleye girişir. Genç adam, geçmişteki pişmanlıklarını telafi edip Anna ile yeniden bir araya gelebilecek mi?

KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI

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Filmin oyuncu kadrosunda ise Christoffer Nordenrot, Lisa Henni ve Pia Halvorsen gibi isimler yer alıyor.

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