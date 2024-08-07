Kıvılcım Ural: 1000 liralık pizzayı yemedik

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Geçtiğimiz günlerde ailesiyle Bodrum’da tatil yapan şarkıcı, “Bodrum’un pahalı lahmacunlarından yediniz mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Bir gün pizza yemeye gittik. Bir pizza 1000 liraydı. Herkesi kaldırdım, yemedik!”



INSTAGRAM GEÇİM KAPISI



Kıvılcım Ural’a Instagram’a erişim engeli getirilmesi hakkında ne düşündüğü de soruldu. Yanıtı şöyle oldu:



“Geçici bir şeydir bu. Bireysel paylaşımlar dışında, markalar ve haber siteleri de kullanıyor platformu. Bu artık bağımlılıktan öte, gerekli bir şey. İnsanlar için geçim kapısı. Konser ve dizileri de oradan duyuruyoruz.”