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Kıvılcım Ural: 1000 liralık pizzayı yemedik

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#Kıvılcım Ural#Bodrum#Kaan Tangöze
Kıvılcım Ural: 1000 liralık pizzayı yemedik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 09:28

Kıvılcım Ural önceki gün Nişantaşı City’s’deydi.

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Geçtiğimiz günlerde ailesiyle Bodrum’da tatil yapan şarkıcı, “Bodrum’un pahalı lahmacunlarından yediniz mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Bir gün pizza yemeye gittik. Bir pizza 1000 liraydı. Herkesi kaldırdım, yemedik!”

INSTAGRAM GEÇİM KAPISI

 Kıvılcım Ural’a Instagram’a erişim engeli getirilmesi hakkında ne düşündüğü de soruldu. Yanıtı şöyle oldu:

“Geçici bir şeydir bu. Bireysel paylaşımlar dışında, markalar ve haber siteleri de kullanıyor platformu. Bu artık bağımlılıktan öte, gerekli bir şey. İnsanlar için geçim kapısı. Konser ve dizileri de oradan duyuruyoruz.”

 

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#Kıvılcım Ural#Bodrum#Kaan Tangöze

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