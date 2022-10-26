Kıvanç ve Burak Ortadoğu’da Brad Pitt’ten daha meşhur

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Ünlü organizatör ve yapımcı Ahmet San önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi. San, Türk oyuncularından ümitli olduğunu fakat şarkıcılardan umudunu kestiğini açıkladı:

“Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit, Ortadoğu’da Brad Pitt’ten daha meşhur. Aynı açıklamayı şarkıcılar için yapamıyorum. Şarkıcılarımız daha yerel ve içe kapanık üretimler yapıyor.”

Organizatör, Tarkan’ın yurtdışına açılmak gibi bir girişiminin artık olmadığını söyledi: “Hiçbir şarkıcımız yerellikten çıkamadı. Biraz Tarkan girişimde bulunmuştu fakat onun da artık dışa açılmak gibi bir kaygısı kalmadı. Yeni şarkıcıların hiçbirini beğenmiyorum. Müzikalite adına bir değerde eser verdiklerine inanmıyor ve onları dinlemiyorum.”

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Ahmet San, “Hiçbir şarkıcı yerellikten çıkamadı. Yeni şarkıcıların hiçbirini beğenmiyorum” dedi.

Hollywood İstanbul’a gelecek

Ahmet San, müzik sektöründen koptuğunu ve artık sinemada faaliyet gösterdiğini açıkladı. San, ortaklarıyla İstanbul Büyükçekmece’de büyük bir plato kurduklarını söyledi:

“Hollywood yapımlarının bazıları artık burada çekilecek. Yerli ve yabancı sinema filmlerinin çekileceği büyük bir plato kurduk. Türkiye bu konuda cazibe merkezi olmaya aday bir ülke. Yurtdışında yaşanan ekonomik zorluklar Türkiye’ye yarayacak. İstanbul’da film çekmek yabancı yapım firmaları için çok daha ucuz olacak.”