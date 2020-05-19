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Televizyon
Haber Giriş: 19.05.2020 - 13:10,Son Güncelleme:

Kıvanç Baran Arslan, komediden drama geçti

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Kıvanç Baran Arslan, komediden drama geçti
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Daha önce Zengin Kız Fakir Oğlan, Doksanlar, Güldür Güldür gibi komedi dizilerinde rol alan Kıvanç Baran Arslan, Alef dizisi ile hayranlarını şaşırtarak ilk defa polisiye&dram türünde bir projeyle izleyicisiyle buluştu.

Başrollerinde Kenan İmirzalioğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Sözen gibi oyuncuların yer aldığı dizide Cihangir karakterine hayat veren Kıvanç Baran Arslan’ın performansı merak konusu...

 

 

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