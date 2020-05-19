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Kıvanç Baran Arslan, komediden drama geçti
Daha önce Zengin Kız Fakir Oğlan, Doksanlar, Güldür Güldür gibi komedi dizilerinde rol alan Kıvanç Baran Arslan, Alef dizisi ile hayranlarını şaşırtarak ilk defa polisiye&dram türünde bir projeyle izleyicisiyle buluştu.
Başrollerinde Kenan İmirzalioğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Sözen gibi oyuncuların yer aldığı dizide Cihangir karakterine hayat veren Kıvanç Baran Arslan’ın performansı merak konusu...
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