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Kirpi Sonic 2 konusu nedir, ne zaman çekildi? Kirpi Sonic 2 oyuncuları ve karakterleri

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Kirpi Sonic 2 konusu nedir, ne zaman çekildi Kirpi Sonic 2 oyuncuları ve karakterleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 15:28

Sega tarafından yayınlanan aynı adlı video oyunu serisine ve karaktere dayanan Amerikan-Japon ortak yapımı, fantastik, bilimkurgu, aksiyon, macera filmi Kirpi Sonic 2 ekranlara geliyor. Jeff Fowler tarafından yönetilen, Pat Casey ve Josh Miller tarafından yazılan ve Kirpi Sonic'in (2020) devamı olan filmde Ben Schwartz, Jim Carrey'in yanı sıra James Marsden ve Tika Sumpter da tekrar rol almaktadır. Peki, Kirpi Sonic 2 konusu nedir, ne zaman çekildi? Kirpi Sonic 2 oyuncuları

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Animasyon filmi Kirpi Sonic film serisinin ikinci halkası televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Filmde G.U.N teşkilatı ve Mean Bean kahve dükkânı gibi Sonic Adventure 2 ve diğer oyunlara dayanan pek çok unsur yer almaktadır. Peki, Kirpi Sonic 2 konusu nedir, ne zaman çekildi? Kirpi Sonic 2 oyuncuları ve karakterleri

Kirpi Sonic 2 konusu nedir?

Green Hills'e yerleşmesinden sonra Tom (James Marsden) ve Maddie (Tika Sumpter), evi Sonic'e (Ben Schwartz) emanet edip tatile çıkar. Ama bu arada artık Dr.Eggman olarak bilinen Dr.Robotnik (Jim Carrey), yeni ortağı Ekidne Knuckles'la (Idris Elba) birlikte ortaya çıkar.Şeytani doktor, medeniyetleri yaratıp yok etme gücüne sahip olan Ana zümrüdün peşindedir.Sonic Uzunpençe'nin (Donna Jay Fulks) hologramından binlerce yıl önce Ekidne kabilesinin Kaos zümrütlerini kontrol etmek için Ana zümrüdü yaratıp onları içine yerleştirdiğini ve düşmanları olan Baykuş kabilesinin Ana zümrütü Mobius'tan dünyaya getirip sakladığını öğrenir. Sonic yeni ortağı Miles Tails Prower'la (Colleen O'Shaughnessey) birlikte, Robotnik'ten önce,çok geç olmadan, zümrüdü bulmak için yola koyulur.

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Kirpi Sonic 2 Oyuncuları ve Karakterleri

Ben Schwartz: Kirpi Sonic
James Marsden:Tom Wachowski
Tika Sumpter:Maddie Wachowski
Colleen O'Shaughnessey:Miles "Tails "Prower
Jim Carrey: Dr.Ivo "Eggman" Robotnik
Idris Elba: Ekidne Knuckles
Adam Pally:Wade Whipple
Lee Madjoub:Ajan Stone
Donna Jay Fulks:Uzunpençe (Longclaw)
Natasha Rothwell:Rachel
Tom Butler: Kumandan Walters
Elfina Luk:İç Güvenlik Bakanı

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