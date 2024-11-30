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Animasyon filmi Kirpi Sonic film serisinin ikinci halkası televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Filmde G.U.N teşkilatı ve Mean Bean kahve dükkânı gibi Sonic Adventure 2 ve diğer oyunlara dayanan pek çok unsur yer almaktadır. Peki, Kirpi Sonic 2 konusu nedir, ne zaman çekildi? Kirpi Sonic 2 oyuncuları ve karakterleri

Kirpi Sonic 2 konusu nedir?

Green Hills'e yerleşmesinden sonra Tom (James Marsden) ve Maddie (Tika Sumpter), evi Sonic'e (Ben Schwartz) emanet edip tatile çıkar. Ama bu arada artık Dr.Eggman olarak bilinen Dr.Robotnik (Jim Carrey), yeni ortağı Ekidne Knuckles'la (Idris Elba) birlikte ortaya çıkar.Şeytani doktor, medeniyetleri yaratıp yok etme gücüne sahip olan Ana zümrüdün peşindedir.Sonic Uzunpençe'nin (Donna Jay Fulks) hologramından binlerce yıl önce Ekidne kabilesinin Kaos zümrütlerini kontrol etmek için Ana zümrüdü yaratıp onları içine yerleştirdiğini ve düşmanları olan Baykuş kabilesinin Ana zümrütü Mobius'tan dünyaya getirip sakladığını öğrenir. Sonic yeni ortağı Miles Tails Prower'la (Colleen O'Shaughnessey) birlikte, Robotnik'ten önce,çok geç olmadan, zümrüdü bulmak için yola koyulur.

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Kirpi Sonic 2 Oyuncuları ve Karakterleri

Ben Schwartz: Kirpi Sonic

James Marsden:Tom Wachowski

Tika Sumpter:Maddie Wachowski

Colleen O'Shaughnessey:Miles "Tails "Prower

Jim Carrey: Dr.Ivo "Eggman" Robotnik

Idris Elba: Ekidne Knuckles

Adam Pally:Wade Whipple

Lee Madjoub:Ajan Stone

Donna Jay Fulks:Uzunpençe (Longclaw)

Natasha Rothwell:Rachel

Tom Butler: Kumandan Walters

Elfina Luk:İç Güvenlik Bakanı