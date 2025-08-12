×
‘Kırmızılı kadın’ elbisesini çıkarıp çiftliğine kapandı… Şimdi kucağında torunu etrafında keçileriyle yaşıyor

Güncelleme Tarihi:

#Kelly Lebrock#Kırmızılı Kadın#Çiftliğe Yerleşen Ünlüler
‘Kırmızılı kadın’ elbisesini çıkarıp çiftliğine kapandı… Şimdi kucağında torunu etrafında keçileriyle yaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 15:17

Bir dönemin en ünlü yıldızlarından biriydi. Oynadığı filmlerde perdede onu görenin deyim yerindeyse soluğunu keser, milyonları kendine hayran bırakırdı.

Ünü de parayı da tattı… İki evlilik yaptı, üç çocuğu oldu.

Önce evliliği bitti, sonra da zaten pek sevemediği bu şöhretten kurtulmak için Hollywood’dan kaçıp gitti.

‘Kırmızılı kadın’ elbisesini çıkarıp çiftliğine kapandı… Şimdi kucağında torunu etrafında keçileriyle yaşıyor

80'lerin yıldızı Kelly LeBrock, şöhretinin zirvesindeyken Hollywood'u neden aniden terk ettiğini anlatıyor.

1984 yapımı “Kırmızı Kadın” filmiyle ve o filmde giydiği o kırmızı elbiseyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kelly LeBrock, büyük şehirden ve Hollywood’un bunaltıcı ilgisinden en erken kaçan yıldızlardan biri oldu.

‘Kırmızılı kadın’ elbisesini çıkarıp çiftliğine kapandı… Şimdi kucağında torunu etrafında keçileriyle yaşıyor

Şimdi 65 yaşında olan güzel yıldız daha 16 yaşında keşfedilmiş ve rol aldığı filmlerle büyük bir şöhret yakalamıştı.

Kelly LeBrock 1987'de aksiyon filmlerinin unutulmaz yıldızı Steven Seagal ile evlendi ve ondan üç çocuğu oldu.

‘Kırmızılı kadın’ elbisesini çıkarıp çiftliğine kapandı… Şimdi kucağında torunu etrafında keçileriyle yaşıyor

Birlikte kamera karşısına da geçen eski eşler 1996’da çok ses getiren bir boşanma davasının kahramanı olmuşlardı.

Kelly LeBrock’un aslında şöhrete küsüp çiftliğe yerleşmesi de bu sarsıntılı boşanma ve eski kocası Steven Seagal’a yöneltilen cinsel taciz suçlamalarından kaynaklıydı.

‘Kırmızılı kadın’ elbisesini çıkarıp çiftliğine kapandı… Şimdi kucağında torunu etrafında keçileriyle yaşıyor

Kelly LeBrock bir yandan spot ışıklarından kaçmak bir yandan da üç çocuğunu sessiz sakin, sade bir hayatın içinde büyütmek istemişti.

Güzel yıldız sanılanın aksine çok çekingen biri olduğunu itiraf etmişti. Ve “Kendimden ya da Hollywood'dan hiç etkilenmedim. Asla umursamadım. Ve doğru olanı yaptım” sözleriyle de şöhretten nasıl kaçtığını anlattı.

‘Kırmızılı kadın’ elbisesini çıkarıp çiftliğine kapandı… Şimdi kucağında torunu etrafında keçileriyle yaşıyor

“Kariyerime her zaman geri dönebilirdim ama çocuklarıma geri dönemezdim” diyen Kelly LeBrock kendisi yatılı okulda ailesinden uzakta yaşamanın acısını çekmişti ve çocuklarını biraz da bu yüzden yanından ayırmadı.

Ünlü oyuncunun Steven Seagal'den doğan en büyük kızı Annaliza 38, oğlu Dominic 35 ve küçük kızı Arissa ise 32 yaşında.

En büyük kızı Annaliza, Kaliforniya'nın kuzeybatısındaki Siskiyou County'de şerif yardımcısı olarak çalışıyor. Oğlu Dominic ise Rusya'da ve film yapımcısı olmuş.

‘Kırmızılı kadın’ elbisesini çıkarıp çiftliğine kapandı… Şimdi kucağında torunu etrafında keçileriyle yaşıyor

En küçük kızı ise babasının izinden giderek dövüş sporlarına merak salmış ve profesyonel bir güreşçi olmuş.

Arissa aynı zamanda annesi gibi modellik de yapıyor.

‘Kırmızılı kadın’ elbisesini çıkarıp çiftliğine kapandı… Şimdi kucağında torunu etrafında keçileriyle yaşıyor

Çocuklarıyla gurur duyduğunu söyleyen Lebrock çiftliğinde birçok at, keçi, tavuk, kedi ve köpek besliyor. Üç torununa da orada bakmayı çok seviyor.

Vahşi doğanın içinde yıllardır bir başına yaşayan “Kırmızılı Kadın” bundan korkmadığını, bu hayata artık çok alıştığını söylüyor.

Yardımcısı olmayan ve hem evinin hem de çiftliğinin bütün işlerini tek başına yapan ünlü oyuncu zaman zaman Hollywood’da dönüp özel projelerde yer alsa da tamamen geri dönmeyi hiç düşünmemiş ve “Orayla işim çoktan bitti” diyor.

‘Kırmızılı kadın’ elbisesini çıkarıp çiftliğine kapandı… Şimdi kucağında torunu etrafında keçileriyle yaşıyor

LeBrock, Hollywood'dan ayrılmasının nedeninin Steven Seagal'dan boşanması olduğunu açıkça belirtirken, bu sektörde hiçbir zaman rahat hissetmediğini de itiraf ediyor.

“Hayatım şimdi çok güzel” diyen Kelly LeBrock utangaç ve evcimen olduğunu, “gürültüden” uzakta bir yaşam içinde kendi hakkında çok şey öğrendiğini söylüyor.

‘Kırmızılı kadın’ elbisesini çıkarıp çiftliğine kapandı… Şimdi kucağında torunu etrafında keçileriyle yaşıyor

Yıldız isim doğada çok mutlu olduğunu söylese de çiftlik hayatının kimi zaman tehlikeli olduğunu da belirtiyor: “Dağ aslanları, büyük çıngıraklı yılanlar, tarantulalar ve ayılar var, ama dağ aslanları çok büyük. En son bir tane gördüğümde, atımla eve koştum ve o zamandan beri o bölgeye gitmedim, çünkü oldukça korkutucular.”

