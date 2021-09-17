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Kırmızı Oda'yla ekranlara dönen Nihal Yalçın kimdir? Canlandıracağı karakterin hikayesi merak konusu

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Kırmızı Odayla ekranlara dönen Nihal Yalçın kimdir Canlandıracağı karakterin hikayesi merak konusu

Bir süredir ekranlardan uzak olan Nihal Yalçın, Kırmızı Oda'yla ekranlara döndü. Yalan Dünya’nın Açılay’ı olarak tanınan ve canlandırdığı karakterle özdeşleşen Nihal Yalçın'ın Kırmızı Oda'da canlandıracağı karakterin hikayesi merak konusu. Peki, Kırmızı Oda'yla ekranlara dönen Nihal Yalçın kimdir?

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29 Mart 1981 tarihinde dünyaya gelen Nihal Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı adlı doğaçlama gösterisi sergilemekteydi fakat tiyatroyu kısa bir süreliğine bıraktı.

2005'te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakterini, 2009 yılında Ay Lav Yu adlı filmde ise "Rukiye" karakteri canlandırdı. Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolünde izleyicin karşısına çıktı. Bunların haricinde birçok dizi ve filmlerde de rol aldı. Son olarak Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan "Açılay" karakterini 2 sezon boyunca canlandırmış, 2. sezon finalinde diziye veda etti.

2011 yılında Little Caesars reklam filminde yer aldı. Ne'li adıyla söylediği "Küçük Sezar" şarkısı promosyon CDsi olarak dağıtılmıştır. 2012 yılında yayınlanan Kurtuluş Son Durak filminin soundtrack'inde yer alan "Bir Mumdur", "Dertler Benim Olsun" ve "Ne Kadar Güzelsin" şarkılarını seslendirmiştir.

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