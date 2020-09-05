Kırmızı Oda'nın tekrarı ne zaman? İşte tarih bilgisi!

Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda'nın oyuncu kadrosu içerisinde Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral gibi isimler yer alıyor. Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, Binnur Kaya ruh doktorunu canlandıracağı Kırmızı Oda 4 Eylül'de TV8 ekranlarında ilk bölümü ile yayınlandı. Şimdi ise tekrar bölümü merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kırmızı Oda dizisinin ilk bölümü 4 Eylül Cuma akşamı yayınlandı. Yeni dizinin tekrarı ise 6 Eylül 2020 Pazar saat 16:15’de diziseverlerle buluşacak.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Yakında ekran macerasına başlayacak olan Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosu arasında, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi isimler yer alıyor.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!