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Televizyon
Haber Giriş: 05.08.2020 - 16:26,Son Güncelleme:

Kırmızı Oda'nın çekimleri başladı!

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Kırmızı Oda'nın çekimleri başladı!
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OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı “Kırmızı Oda” çok yakında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan’ın rol aldığı merakla beklenen dizi “Kırmızı Oda” bugün sete çıktı
Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek  yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

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