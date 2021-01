Kırmızı Oda'nın Can'ı merak konusu oldu - Can kimdir, gerçekte var mı?

Boncuk'un (Burcu Biricik) gördüğü halüsinasyonlar azalmaya başlayınca Doktor Hanım'la daha sıkı bir bağ kurdu ve doğduğu evde yaşadığı felaketi ve Can'la kurduğu arkadaşlığı anlattı. Türkiye'ye dönerken Can ile vedalaşmasında duygusal anlar yaşayan Boncuk’un anlattıkları soru işaretlerine neden oldu. son bölümde ablasının evinde kalan Boncuk, pencereden bakınca Can’la karşılaştı.



CAN KİMDİR?



Can karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu, 1991 yılında Rize'de doğdu. Feyyaz Şerifoğlu, Tekirdağ'da Tekstil Mühendisliği okudu. Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu'nun ilk single çalışması “Gidene” ise söz,müzik ve aranjesi Onur Özdemir’e ait olan DMC etiketi ile 18 Aralık’ta tüm dijital platform da yerini aldı. Hem şarkıcılık hem oyunculuk yapmaktadır.