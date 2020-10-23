Kırmızı Oda’daki Garip kimdir, kaç yaşında? İşte Celil Nalçakan’ın oynadığı diziler

Kırmızı Oda oyuncuları arasında dahil olan Celil Nalçakan, Garip karakterine hayat veriyor. Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Zülfikar karakteri ile hafızalara kazınan Nalçakan 10 Haziran 1978 doğumlu.

KIRMIZI ODA GARİP KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Garip karakterine Celil Nalçakan hayat veriyor.

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

Poyraz Karayel'in Zülfikar'ı Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisinden 17 yaş küçük bir kız kardeşi olan Celil Nalçakan, kiseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesi'nde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı. 2006 yılında Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra İntikam adlı dizide oynamış, fakat bu diziden ayrılmıştır. Oyuncu Algı Eke ile birlikte netd.com'da Şişenin Dibi adında bir program yapmış, son olarak Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile epey üne kavuşmuştur. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Celil Nalçakan, edebiyat dergilerinde yazıyor.