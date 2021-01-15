Kırmızı Oda'daki Boncuk karakterinin hastalığı merak ediliyor - Boncuk'un hastalığı ne?

Kırmızı Oda'daki Boncuk'un hikayesi dizi izleyicilerini derinden etkiledi. Ermişlerle konuşan ardından Hollanda'da tanıştığı Can'ın kendisini görmek için İstanbul'a geldiğini söyleyen Boncuk'un tepkileri ardından karakterin hastalığıyla ilgili araştırmalar başladı.

Burcu Biricik'in hayat verdiği Boncuk, şizofreni ve paranoid bozukluk arasında belirtiler gösteriyor.

Boncuk karakterinin hastalığı bead hastalığı olarak ifade ediliyor. Bipolar bozukluk ya da şizofreni gibi bead hastalığı da sadece yaşayanların iddia ettiği, bir çeşit yanıltıcı psikoz durumudur. Hastalar akıllarında hayal ettiği bir şeye inanarak, çevresindekileri de buna inandırmaya çalışıyor.