Kırmızı Oda’da son gelişmeler: Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meliha öldü mü?

Cuma akşamı dizisi Kırmızı Oda’nın son bölümü ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Meliha karakterinin veda ettiği Kırmızı Oda 7. Bölümünde Alya’nın karanlık geçmişi aydınlandı. Dizide olacak yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler, 8. Bölüm fragmanını araştırıyor.



Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.



KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



‘Kırmızı Oda’nın son bölümünde Meliha (Evrim Alasya) dramatik aşk öyküsünün devamında Necdet’le yaşadıklarından ötürü pişmanlığını dile getirirken; Doktor Ayşe, oyunlarla Osman’ın acı dolu geçmişine yolculuk yaptı. Korkularını yenmeye başlayan Alya (Melisa Sözen), bu kez Doktor Hanım’a kendisi bir hikaye anlattı. İpek’in ailesinin sırrı Doktor Deniz’in yaşadığı bir hayal kırıklığını hatırlamasına sebep olurken, Doktor Piraye çöp dolu torbasını yanından ayırmayan Akif’in travmalarının sebebine ulaşmaya çalıştı.



MELİHA ÖLDÜ MÜ?



Evrim Alasya karakterinin canlandırdığı Meliha, kendini ve geçmişini affederek doktor hanımın yanından ayrıldı. Evrim Alasya, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlandı. Alasya veda paylaşımında, "Koca bir ekibin bir kısmı. Sağolsunlar beni çok güzel ağırladılar. Ben gidene kadar gözümün içine baktılar. Meliha aşkla gidiyor" notunu yazdı.