Kırmızı Oda'da Sadi'nin hikayesi bitti mi, neden yok?

Hikayesi ile Kırmızı Oda izleyicilerini derinden etkileyen Sadi’nin hikayesi sona erdi. Sadi karakterine can veren Erkan Petekkaya, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kırmızı Oda ekibiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşan Petekkaya paylaşımının altına, "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam . O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" notunu düştü.

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