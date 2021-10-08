Kırmızı Oda’da Rezzan’ın ablası Afet kimdir?

Haberin Devamı

Kırmızı Oda dizisinin fragmanı ardından Rezzan’ın ardından ablasının hikayesi de merak uyandırdı. Kırmızı Oda fragmanına “Ablam öldü benim, intihar etti. Zamansız gitti gideceği yere, çok rahat gittiği yerde” sözleri damga vurdu.



''Madalyonun İçi'' isimli kitaptan uyarlanan dizide, Rezzan'ın hikayesinin "Cinini Çıkardım" bölümünden uyarlandığı iddia edildi. Kitaptaki bu bölüme göre, Rezzan’ın Afet isminde bir ablası var. Annesi Nevin Hanım’ın baskılarına dayanamayan Afet, 8’inci kattan atlayarak hayatını kaybediyor. Kızının melekler tarafından korunduğuna inanan Nevin Hanım, gün içerisinde Afet’in odasına girerek onunla konuşuyor.