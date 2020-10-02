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Haber Giriş: 02.10.2020 - 10:42 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda’da Meliha’nın kızı nasıl öldü? Kırmızı Oda Melek kimdir?

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Kırmızı Oda’da Meliha’nın kızı nasıl öldü? Kırmızı Oda Melek kimdir?
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Kırmızı Oda dizisinin en çok konuşulan karakterlerinden biri Meliha oldu. Ablasını trajik bir şekilde kaybeden Meliha’nın kızı Melek’in de korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı. Peki, Kırmızı Oda’da Meliha’nın kızı nasıl öldü? Kırmızı Oda Melek kimdir?

Kırmızı Oda dizisinin 4. Bölümüne Meliha’nın kızı Melek’in ölüm hikayesi damga vurdu. Trajik yaşamı izleyicileri de gözyaşlarına boğan Meliha, 16 yaşındaki kızının yanarak öldüğü anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu. İşte Meliha’nın ağzından Melek’in ölüm hikayesi...

"Giriş katındaki bir daireyi yaşlı bir kadınla alkolik oğlunu kiraya vermiştik. Gece ne olduysa orada başlamış yangın. Alevler apartmanı sarınca gece yarısı hep beraber fırladık yataklarımızdan. Yangın aşağıdan başladığı Nilsu Yılmaz’ın hayatına dair bilgiler için merdivenlerden inemedik. Alev yolları kesmiş ifade gelen kadar da…” sözleriyle yaşananları anlatan Meliha gözyaşların boğuldu.

Nilsu Yılmaz’ın hayatına dair bilgiler

Kırmızı Oda dizisinde Melek karakterine hayat veren Nilsu Yılmaz, daha önce “Payitaht Abdülhamid” dizisinde Dilruba karakterini canlandırmıştı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Nilsu Yılmaz, ayrıca “Ufak tefek Cinayetler”, “20 Dakika”, “Davetsiz Misafir” adlı yapımlarda rol aldı.

 

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