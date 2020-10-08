Kırmızı Oda'da Meliha'nın kızı Melek kimdir?

Trajik yaşamı izleyicileri de gözyaşlarına boğan Meliha 16 yaşındaki kızının ölümünü şu sözlerle anlatmıştı: "Giriş katındaki bir daireyi yaşlı bir kadınla alkolik oğlunu kiraya vermiştik. Gece ne olduysa orada başlamış yangın. Alevler apartmanı sarınca gece yarısı hep beraber fırladık yataklarımızdan. Yangın aşağıdan başladığı Nilsu Yılmaz’ın hayatına dair bilgiler için merdivenlerden inemedik. Alev yolları kesmiş ifade gelen kadar da…

Kırmızı Oda dizisinde Melek karakterini genç oyuncu Nilsu Yılmaz, canlandırıyor. Yılmaz daha önce “Payitaht Abdülhamid” dizisinde Dilruba karakterini canlandırmıştı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Nilsu Yılmaz, ayrıca “Ufak tefek Cinayetler”, “20 Dakika”, “Davetsiz Misafir” adlı yapımlarda rol aldı.