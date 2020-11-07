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Haber Giriş: 07.11.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda’da Meliha neden öldü?

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Kırmızı Oda’da Meliha neden öldü?
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Kırmızı Oda dizisinin son bölümüne Meliha’nın vefat haberi damga vurdu. Meliha’nın öldü sandığı kızı Melek, doktor hanıma ziyaret ettiğinde annesinin ölüm haberini verdi. Peki, Kırmızı Oda’da Meliha neden öldü?

Kırmızı Oda 6 Kasım Cuma günü 10. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Meliha’nın kızı Melek kliniğe kötü bir haberle geldi. Meliha’nın ölüm haberi doktor hanımın yanı sıra ekran karşısındakileri de derinden etkiledi. Peki, Kırmızı Oda’da Meliha neden öldü?

Beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetti. Meliha’nın üvey oğlu aynı zamanda büyük aşkı Necdet ile 1 gün arayla vefat ettiği ortaya çıktı. Necdet ile yaşadığı aşkı anlatan Meliha, "Bende dayanamam giderim ondan sonra öbür dünyaya" demişti. Necdet, kanser tedavisi görüyordu.

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