Kırmızı Oda'da Melek ölmedi mi? Kırmızı Oda’da Meliha’nın kızı Melek kimdir?

Kırmızı Oda dizisindeki karakterler dizinin konusu kadar dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı Oda’da adından söz ettiren isimlerden biri de Melek oldu. Melek karakterine genç oyuncu Nilsu Yılmaz hayat veriyor.

ÖLDÜ SANIYORDU

Kırmızı Oda'nın sevilen karakterlerinden Meliha, 16 yaşındaki kızının yanarak öldüğünü şu sözlerle anlatmıştı.

"Giriş katındaki bir daireyi yaşlı bir kadınla alkolik oğlunu kiraya vermiştik. Gece ne olduysa orada başlamış yangın. Alevler apartmanı sarınca gece yarısı hep beraber fırladık yataklarımızdan. Yangın aşağıdan başladığı Nilsu Yılmaz’ın hayatına dair bilgiler için merdivenlerden inemedik. Alev yolları kesmiş ifade gelen kadar da…” sözleriyle yaşananları anlatan Meliha gözyaşların boğuldu.

Meliha'nın öldü sandığı kızı Melek'in yaşadığı ortaya çıktı. Doktor hanımı ziyaret eden Melek'in hikayesi önümüzdeki günlerde belli olacak.