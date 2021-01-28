Kırmızı Oda'da Boncuk ölüyor mu? Kırmızı Oda'dan soru işareti bırakan fragman

Kırmızı Oda'da öne çıkan karakterlerden biri de Boncuk oldu. Boncuk'un hikayesi şöyle başlamıştı; Henüz çocukken babasının yaptığı zulümlerin ardından görücü usulü evlendirilen Boncuk, evlendikten sonra Hollanda’ya yerleşir.



Eşi Sadık ile gittikleri gurbette hiç arkadaşı olmayan, kocasının ilgilenmediği ve kimseyle görüşmesini istemediği Boncuk’un hastalanma hikayesi gördüğü ermişlerle başlıyor. Önce ermişleri ardından hayalindeki eşi Can’ı anlatmaya başlayan Boncuk’un kendisine verilen ilaçları kullanmamasıyla birlikte hastalığı tehlikeli boyuta ulaşıyor.





Yayınlanan son bölümde Doktor Hanım'ın verdiği ilaçları içmediği için sanrıları artan Boncuk, ablasını, eşini ve eniştesini zehirlemeye karar vermişti. Kırmızı Oda 22. Bölüm fragmanında beyazlar içerisinde kendisini sokağa atan Boncuk’u kamyon çarpıyor. Boncuk’un ölüp ölmeyeceği 29 Ocak tarihli bölümde netleşecek.