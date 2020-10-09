Kırmızı Oda’da Alya’nın annesini canlandıran Cemre Melis Çınar kimdir?

Cemre Melis Çına 13 Mayıs 1991 tarihinde dünyaya geldi. Mersin Toros Koleji’ni bitirmesinin ardından Marmara Üniversitesini kazanarak Televizyon bölümünü kazandı. Halen eğitimine devam eden Cemre Melis Çınar 2005 yılından beri oyunculuk kariyerine Mask-kara Tiyatrosu’nda devam etmektedir. Ayrıca uzun yıllar dans dersi alan Cemre Melis Çınar kick box sporuyla da ilgili.