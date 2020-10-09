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Kırmızı Oda’da Alya’nın annesini canlandıran Cemre Melis Çınar kimdir?
Kırmızı Oda dizisinde öne çıkan karakterlerden biri de Alya oldu. Sevgisiz bir ailede büyüyen Alya’nın hikayesi ekran karşısındakileri de derinden etkilerken; genç kızın ailesi de merak konusu oldu. Kırmızı Oda dizisinde hayat hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Alya'nın final yapan İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya ve Faruk'un kızını oynayan Yaz olduğu iddia edildi. Dizide Alya’nın annesini Cemre Melis Çınar canlandırıyor. Peki, Kırmızı Oda’da Alya’nın annesini canlandıran Cemre Melis Çınar kimdir?
Cemre Melis Çına 13 Mayıs 1991 tarihinde dünyaya geldi. Mersin Toros Koleji’ni bitirmesinin ardından Marmara Üniversitesini kazanarak Televizyon bölümünü kazandı. Halen eğitimine devam eden Cemre Melis Çınar 2005 yılından beri oyunculuk kariyerine Mask-kara Tiyatrosu’nda devam etmektedir. Ayrıca uzun yıllar dans dersi alan Cemre Melis Çınar kick box sporuyla da ilgili.
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