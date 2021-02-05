Kırmızı Oda yeni oyuncuları arasında kimler var? İşte Kırmızı Oda oyuncu kadrosu
Kırmızı Oda oyuncuları arasına yeni isimler eklenmeye devam ediliyor. Cuma akşamları ekrana gelen dizide gerçek hayat hikayeleri anlatılıyor. Kırmızı Oda’da Sadi karakterine Erkan Petekkaya, Kumru karakterine Aslıhan Gürbüz, Boncuk karakterine Burcu Biricik hayat veriyor. İşte Kırmızı Oda oyuncu kadrosu
Kırmızı Oda dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Kırmızı Oda oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Pınar Deniz, Erkan Petekkaya, Burcu Biricik gibi isimler yer alıyor.
KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMDİR?
Kırmızı Oda oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan bulunuyor. Dizide birçok ünlü isim konuk oyuncu olarak yer alıyor. Bu isimler arasında Pınar Deniz, Erkan Petekkaya, Aslıhan Gürbüz, Burcu Biricik, Bülent Seyran bulunuyor.
Doktor Hanım – Binnur Kaya
Piraye - Tülin Özen
Ayşe - Meriç Aral
Deniz - Burak Sevinç
Boncuk – Burcu Biricik
Nazlı – Pınar Deniz
Sadi – Erkan Petekkaya
Kumru'nun Eşi - Bülent Seyran
Kumru - Aslıhan Gürbüz
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