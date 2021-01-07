Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman? Kırmızı Oda 19. yeni bölüm fragmanına damga vuran veda sahnesi

Kırmızı Oda yeni bölümü ile 8 Ocak Cuma akşamı Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşacak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatan dizinin 19. yeni bölüm fragmanında, Kumru'nun evine gelen Yavuz'u kızının odasında bulması çarpıcı anların sinyallerini verdi. Boncuk'un akıbeti ise merak dolu anlara neden oldu.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kırmızı Oda’nın 19. bölümünde; Boncuk’un (Burcu Biricik) durumu gittikçe kritik bir hal almaya başlar. Can'la görüşmesini Doktor Hanım'a anlatan Boncuk evlenme vaktinin geldiğini söyleyerek Doktor Hanım'la vedalaşır. Kumru (Aslıhan Gürbüz) ise birlikte yola çıktığı Yavuz’un (Bora Koçak) kendisine yaşattığı travmatik deneyimin tüm detaylarını Doktor Hanım'a anlatır. Kumru'nun intikam hırsıyla Yavuz'a ve ya kendine zarar vereceğini anlayan Doktor Hanım'ı zor bir sınav beklemektedir.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, Cuma günleri izleyicilerle buluşuyor. Kırmızı Oda'nın tekrar bölümleri ise haftanın belirli günleri izleyicilerin karşısına çıkıyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosu arasında, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi isimler yer alıyor.