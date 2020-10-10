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Televizyon
Haber Giriş: 10.10.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman?

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Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman?
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Kırmızı Oda dizisi 9 Ekim Cuma akşamı 6. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen anların yaşandığı Kırmızı Oda son bölümüne Meliha’nın intihara kalkışma sahnesi damga vurdu. Yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler dizinin yeni bölüm tarihini araştırıyor. Peki, Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman?

Cuma günü dizisi Kırmızı Oda’nın son bölümünde Meliha’nın intihar kalkıştığı anlar soru işaretlerine neden oldu. Kızının ölümü ardından bunalıma giren Meliha, vapurdan kendini atmaya çalışırken; öldü sandığı kızının da aynı vapurda olduğu ortaya çıktı. Peki, Kırmızı Oda’da Meliha intihar mı edecek? Meliha’nın öldü sandığı kızı yaşıyor mu? Tüm bu soru işaretleri Kırmızı Oda 7. Bölümünde yanıt bulacak. Son olarak 9 Ekim Cuma günü izleyicilerle buluşan Kırmızı Oda yeni bölümünün 16 Ekim’de yayınlanması bekleniyor.

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