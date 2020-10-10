Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman?

Cuma günü dizisi Kırmızı Oda’nın son bölümünde Meliha’nın intihar kalkıştığı anlar soru işaretlerine neden oldu. Kızının ölümü ardından bunalıma giren Meliha, vapurdan kendini atmaya çalışırken; öldü sandığı kızının da aynı vapurda olduğu ortaya çıktı. Peki, Kırmızı Oda’da Meliha intihar mı edecek? Meliha’nın öldü sandığı kızı yaşıyor mu? Tüm bu soru işaretleri Kırmızı Oda 7. Bölümünde yanıt bulacak. Son olarak 9 Ekim Cuma günü izleyicilerle buluşan Kırmızı Oda yeni bölümünün 16 Ekim’de yayınlanması bekleniyor.