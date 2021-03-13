Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda son bölümde Recai'nin pişmanlığı gündem oldu!

Kırmızı Oda 28. son bölümü ile 12 Mart Cuma akşamı Tv8 ekranlarında diziseverler ile buluştu. Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizinin son bölümünde Deniz ve Piraye Hoca arasında yaşanan yüzleşme çarpıcı anlardan oldu. Adım adım hikayesinde sona gelen Kumru'nun Yavuz'la ilgili anlattıkları da ekran başındakileri şaşkına çevrildi. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 28. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz) Doktor Hanım'a en korktuğu ve cevaplamaktan sakındığı soruyu sorar. Nazlı (Pınar Deniz), Recai'ye karşı olan takıntısını geride bırakarak kendi yaşamına odaklanamaya başlar. Sadi (Erkan Petekkaya) sokakta kaldığı günlerde ona sahip çıkan Miço'nun hikayesini anlatır.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

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