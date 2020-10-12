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Televizyon
Haber Giriş: 12.10.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 7. bölüm ne zaman?

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Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 7. bölüm ne zaman?
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Kırmızı Oda dizisi 9 Ekim Cuma günü 6. Bölümüyle ekranlardaydı. Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı Kırmızı Oda son bölüm finaline Meliha’nın intihara kalkıştığı anlar damga vurdu. Meliha’nın akıbetini merak eden dizi takipçileri heyecanla Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Peki, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ekran macerasında 6 haftayı geride bırakan Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde neler olacak?

Cuma günü dizisi Kırmızı Oda’nın son bölümünde Meliha, vapurdan kendini atmaya çalışırken; öldü sandığı kızının da aynı vapurda olduğu ortaya çıktı. Peki, Kırmızı Oda’da Meliha intihar mı edecek? Meliha’nın öldü sandığı kızı yaşıyor mu? Tüm bu soru işaretleri Kırmızı Oda 7. Bölümünde yanıt bulacak. Son olarak 9 Ekim Cuma günü izleyicilerle buluşan Kırmızı Oda yeni bölümünün 16 Ekim’de yayınlanması bekleniyor.

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

Kırmızı Oda Son Bölüm Özeti

Kırmızı Oda’nın altıncı bölümünde; annesi bir düğün konvoyundaki kurşun ile vurulup ölmüş ve yetiştirme yurduna yerleştirilmiş Osman’ın hayatı Dr. Ayşe’yi derinden etkiler. Doktor Hanım, Alya’yı (Melisa Sözen) konuşturabilmek için geçmişini çağrıştıracak yeni hikayeler anlatır. Dr. Piraye, Ahmet’in (Emre Kınay) yaşadığı suçluluk duygusunun kaynağını bulmaya çalışır, yaşama inancını giderek kaybeden Meliha ise (Evrim Alasya) Doktor Hanım’la hayati bir konuşma yapar.

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